Евро-2020. Бельгия - Италия 1:2. Победа команды

Евро-2020. 1/4 финала

Мюнхен. "Алльянц Арена"

: Лукаку 45+2 (пен.) - Барелла 31, Инсинье 44

: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье (Шадли 69, Прат 74), Тилеманс (Мертенс 69), Витсель, Т. Азар, Доку, Де Брейне, Лукаку

: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола (Эмерсон 79), Жоржиньо, Верратти (Кристанте 74), Барелла, Кьеза (Толой 90+1), Иммобиле (Белотти 74), Инсинье (Берарди 79)

: Тилеманс 21 - Верратти 20, Берарди 90

: Славко Винчич (Словения)

Встречу Бельгии и Италии называли досрочным финалом. Возможно, слишком претенциозно, учитывая обилие сенсаций на этом Евро и серьёзные проблемы обеих команд в 1/8 финала. С другой стороны, проверки тяжёлым боем против Австрии и Португалии скорее пошли им на пользу, немного отрезвили и высвободили характер. А групповой турнир с тремя победами и разницей мячей 7:0, 7:1 заложил фундамент уверенности в себе. Обе также сравнялись с рекордной серией побед в матчах Евро, включая Квалификацию - 14. То есть несомненно качественные и мощные. Что сегодня и показали.

В пользу бельгийцев говорили опыт и индивидуальное качество. Их стартовый состав на матч отыграл за сборную в два раза больше матчей (850), их игроки достигли большего в клубах, эту сборную называют "золотым поколением". В конце концов, она первая в рейтинге ФИФА. "Красным дьяволам" удалось восстановить своего лидера Кевина Де Брейне. Соперник же ставил на доведённую до автоматизма командную игру, клубную атмосферу в лагере Роберто Манчини, скорость и наигранное владение мячом. 31 матч подряд без поражений и один пропущенный в 12-ти матчах вдохновляли его.

Первый тайм прошёл в сумасшедшем темпе. Мяч ожидаемо был у итальянцев, что, по намёкам бельгийцев ещё до матча, особо их не беспокоило. Подопечные Роберто Мартинеса ставили на контратаки и в первые 26 минут не раз заставали соперника врасплох. Центр поля подопечных Манчини выглядел нервным и не слишком организованным, счёт по ударам по воротам в эти минуты был 0:5. Точный удар Бонуччи с подачи штрафного был отменен из-за офсайда. Де Брейне прорвался сам в контратаке, также прорвался и отдавал Лукаку. Доннарумма дважды спас свою команду, от КДБ - блестяще.

Видя всё это, "Скуадра Адзурра" поняла, что вот-вот пропустит. И разозлилась. Увеличила ярость прессинга, в течение буквально пяти минут сравнялась по ударам. Правый вингер Кьеза путал соперников, приходя на левый фланг. Инсинье помогал в центре. Федерико остановил рикошет, Иммобиле в паре метров от ворот должен был бить сразу либо пасовать, а не вертеться и тыкать в защитника. Между этими моментами был заброс на Чиро, форвард требовал пенальти, все остановились. Кроме Верратти. Марко перехватил, отдал Барелле, а тот избавился от троих и классно пробил.

Следующие минут 30 складывались в пользу Италии. Она чётко выдержала подобие штурма соперника, по-прежнему хорошо комбинировала, пыталась прорваться к воротам. Инсинье удалось пройти и блестяще закрутить правой ногой метров с 18-ти. Второй тайм начался так же уверенно и в атаке, и в обороне с её стороны. Сбалансированно. Омрачал ситуацию лишь эпизод в добавленное время первого. Доку прорвался слева, Ди Лоренцо оттеснил его, арбитр посчитал, что слишком рьяно, ВАР не спорил.

На 61-ой минуте уже чуть ли не комфортно сушившие игру "адзурри" услыхали тревожный звонок. Доку вновь прорвался, отдал Де Брейне, Кевин прострелил на Лукаку. Ромелу был обязан забивать с четырёх метров, но лишь еле ткнул мяч. И попал в Спинаццолу на линии ворот. Ответы пришли сразу, в виде давления, ударов Спинаццолы, Кьезы, Инсинье. Хотя Куртуа вытащил два последних, а Лукаку и Торган Азар вновь не достали как следует прострел в метрах от ворот. Темп вновь возрос до сумасшедшего, замены защитника на вингера и опорника на форварда разбудили Бельгию.

Италии вновь удалось успокоить игру. Главным образом - благодаря её остановке на замены, травмы Шадли и Спинаццолы. Разумеется, в последней стадии основного времени мяч был у Бельгии. Доку даже чуть не закрутил в стиле Инсинье. Но в целом она выглядела лишённой идей и уставшей.

Сборная Италии с 32-мя матчами без поражений, продлив свой исторический рекорд. С 12-ю победами подряд во всех турнирах. С 15-ю в рамках Еврокампании, а это рекорд всех времён. И все эти серии не случайны. За три года после позора невыхода на Чемпионат Мира-2018 Манчини построил мощную боевую единицу. Она выдержала сильное начало соперника, нашла в себе силы разозлиться, затем нашла силы удержать, также немало атакуя. Кьеллини и Бонуччи, как четырежды в Серии А, вновь остановили Лукаку, новый автор гола - Барелла - появился.

Сборная Бельгии также очень сильна, могла достичь лучшего результата, имела шансы. Если бы не травма Де Брейне, исчезнувшего в последние 20-25 минут, не травма Эдена Азара, вообще не игравшего, кто знает, как всё бы сложилось. Но ещё до матча общим мнением было то, что Италия сильнее как команда. Сегодня она это доказала.