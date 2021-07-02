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ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евро-2020. Бельгия - Италия 1:2. Победа команды

ЕВРО-2020
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(1 голосов)

"Скуадра Адзурра" в полуфинале

Евро-2020. Бельгия - Италия 1:2. Победа команды

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Евро-2020. 1/4 финала

Мюнхен. "Алльянц Арена"

Бельгия - Италия 1:2

Голы: Лукаку 45+2 (пен.) - Барелла 31, Инсинье 44

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье (Шадли 69, Прат 74), Тилеманс (Мертенс 69), Витсель, Т. Азар, Доку, Де Брейне, Лукаку

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола (Эмерсон 79), Жоржиньо, Верратти (Кристанте 74), Барелла, Кьеза (Толой 90+1), Иммобиле (Белотти 74), Инсинье (Берарди 79)

Предупреждения: Тилеманс 21 - Верратти 20, Берарди 90

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Встречу Бельгии и Италии называли досрочным финалом. Возможно, слишком претенциозно, учитывая обилие сенсаций на этом Евро и серьёзные проблемы обеих команд в 1/8 финала. С другой стороны, проверки тяжёлым боем против Австрии и Португалии скорее пошли им на пользу, немного отрезвили и высвободили характер. А групповой турнир с тремя победами и разницей мячей 7:0, 7:1 заложил фундамент уверенности в себе. Обе также сравнялись с рекордной серией побед в матчах Евро, включая Квалификацию - 14. То есть несомненно качественные и мощные. Что сегодня и показали.

В пользу бельгийцев говорили опыт и индивидуальное качество. Их стартовый состав на матч отыграл за сборную в два раза больше матчей (850), их игроки достигли большего в клубах, эту сборную называют "золотым поколением". В конце концов, она первая в рейтинге ФИФА. "Красным дьяволам" удалось восстановить своего лидера Кевина Де Брейне. Соперник же ставил на доведённую до автоматизма командную игру, клубную атмосферу в лагере Роберто Манчини, скорость и наигранное владение мячом. 31 матч подряд без поражений и один пропущенный в 12-ти матчах вдохновляли его.

Первый тайм прошёл в сумасшедшем темпе. Мяч ожидаемо был у итальянцев, что, по намёкам бельгийцев ещё до матча, особо их не беспокоило. Подопечные Роберто Мартинеса ставили на контратаки и в первые 26 минут не раз заставали соперника врасплох. Центр поля подопечных Манчини выглядел нервным и не слишком организованным, счёт по ударам по воротам в эти минуты был 0:5. Точный удар Бонуччи с подачи штрафного был отменен из-за офсайда. Де Брейне прорвался сам в контратаке, также прорвался и отдавал Лукаку. Доннарумма дважды спас свою команду, от КДБ - блестяще.

Видя всё это, "Скуадра Адзурра" поняла, что вот-вот пропустит. И разозлилась. Увеличила ярость прессинга, в течение буквально пяти минут сравнялась по ударам. Правый вингер Кьеза путал соперников, приходя на левый фланг. Инсинье помогал в центре. Федерико остановил рикошет, Иммобиле в паре метров от ворот должен был бить сразу либо пасовать, а не вертеться и тыкать в защитника. Между этими моментами был заброс на Чиро, форвард требовал пенальти, все остановились. Кроме Верратти. Марко перехватил, отдал Барелле, а тот избавился от троих и классно пробил.

Следующие минут 30 складывались в пользу Италии. Она чётко выдержала подобие штурма соперника, по-прежнему хорошо комбинировала, пыталась прорваться к воротам. Инсинье удалось пройти и блестяще закрутить правой ногой метров с 18-ти. Второй тайм начался так же уверенно и в атаке, и в обороне с её стороны. Сбалансированно. Омрачал ситуацию лишь эпизод в добавленное время первого. Доку прорвался слева, Ди Лоренцо оттеснил его, арбитр посчитал, что слишком рьяно, ВАР не спорил.

На 61-ой минуте уже чуть ли не комфортно сушившие игру "адзурри" услыхали тревожный звонок. Доку вновь прорвался, отдал Де Брейне, Кевин прострелил на Лукаку. Ромелу был обязан забивать с четырёх метров, но лишь еле ткнул мяч. И попал в Спинаццолу на линии ворот. Ответы пришли сразу, в виде давления, ударов Спинаццолы, Кьезы, Инсинье. Хотя Куртуа вытащил два последних, а Лукаку и Торган Азар вновь не достали как следует прострел в метрах от ворот. Темп вновь возрос до сумасшедшего, замены защитника на вингера и опорника на форварда разбудили Бельгию.

Италии вновь удалось успокоить игру. Главным образом - благодаря её остановке на замены, травмы Шадли и Спинаццолы. Разумеется, в последней стадии основного времени мяч был у Бельгии. Доку даже чуть не закрутил в стиле Инсинье. Но в целом она выглядела лишённой идей и уставшей.

Сборная Италии с 32-мя матчами без поражений, продлив свой исторический рекорд. С 12-ю победами подряд во всех турнирах. С 15-ю в рамках Еврокампании, а это рекорд всех времён. И все эти серии не случайны. За три года после позора невыхода на Чемпионат Мира-2018 Манчини построил мощную боевую единицу. Она выдержала сильное начало соперника, нашла в себе силы разозлиться, затем нашла силы удержать, также немало атакуя. Кьеллини и Бонуччи, как четырежды в Серии А, вновь остановили Лукаку, новый автор гола - Барелла - появился.

Сборная Бельгии также очень сильна, могла достичь лучшего результата, имела шансы. Если бы не травма Де Брейне, исчезнувшего в последние 20-25 минут, не травма Эдена Азара, вообще не игравшего, кто знает, как всё бы сложилось. Но ещё до матча общим мнением было то, что Италия сильнее как команда. Сегодня она это доказала.

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В статье: Роберто Манчини Италия Бельгия Роберто Мартинес Евро-2020 Лоренцо Инсинье Николо Барелла
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Комментарии (50)
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balamyt (Boston)
03.07.2021 в 01:00
Заслуженная и безоговорочая победа Италии..Они лучше смотрелись ,контролируя игру и пожалуй сильнее и Ипании ..Поэтому хотел бы видеть именно их в Финале на Уэмбли ,но без Англии.
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+2
0
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Dylib (Volyn) (Луцьк)
03.07.2021 в 00:14
Подається Бельгія, але, навіть, 18 (суддя) проти 11 не впоралися проти Скуадри. Forza!
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+2
-3
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
03.07.2021 в 00:28
реальний рахунок мав би бути 3-1 на користь Італії. контролювали гру.хіба що наглість африканського бігунка стала несподіванкою
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+4
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.07.2021 в 00:38
Думаю цей бігунок ще себе проявить в майбутньому...
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.07.2021 в 00:12
супер!
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+2
-3
Alex DI (Харьков)
03.07.2021 в 00:11
Итальянцы играли ровно настолько насколько это требовалось
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+3
-1
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Loader (Днепр)
03.07.2021 в 00:22
Не преувеличивай. Играли на максимуме. "Ровно настолько" плохо заканчивается.
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+1
-5
Кот2021 (Николаев)
03.07.2021 в 00:10
Из оставшихся участников в 1/4-й финала Бельгия обыграла бы любого кроме Италии. Последним шансом этого сильного поколения бельгийцев будет будущий ЧМ - симпатичная игра команды и ее исполнителей вряд ли кого-то оставит равнодушным... Но не сложилось - итальянцы, хоть и не владели инициативой, но игру контролировали стабильно.
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+6
0
Дон Купер (Хмельницький)
03.07.2021 в 00:43
Не щастить їм, що зробиш. На минулому ЧС в півфіналі потрапили на французів ( єдиних, хто міг завадити виграти турнір ) і поступилися за рівної гри. Зараз знову найсильніший суперник з усіх можливих, але вже в 1/4. Прикро, але можливо фортуна віддасть борг, як португальцям за Євро 2004.
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
03.07.2021 в 01:11
В чем симпатичность, забросы на Лукаку и вечные поискы Де Брюйне.У Бельгии кроме состава ничего интересного, в отличии от Италии.
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0
0
high_jack (Bucha)
03.07.2021 в 01:18
Я тоже не могу отметить ничего, кроме усталости команды Бельгии. Даже при 1-2 итальянцы смотрелись симпатичнее. Эта Бельгия, по всей видимости, спела свою лебединую..))
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0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.07.2021 в 00:10
Шикарний матч! Бомба!!! Достроковий фінал! І схоже ми дізнались переможця турніру. Я вболіваю за Італію з 90року і з тих пір теперішня збірна мені найбільше подобається. Немає всім відомого катеначо, суто атакувальний футбол, весь матч, навіть виграючи. Просто фантастика!
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+3
-2
avatar
Dylib (Volyn) (Луцьк)
03.07.2021 в 00:16
Респект. Я також з 90-го за Скуадру. Роберто Баджо форева!
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+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.07.2021 в 00:22
Лиш одного разу розчарував, коли бразильцям пенальті останнім пробивав... Мені крім нього Дель П"єро дуже подобався, Індзагі... Ну і найкращі захисники: Кановаро, Неста, Мальдіні...
+1
0
Po4eson (Одесса)
03.07.2021 в 00:31
За Украину нужно болеть в этом турнире. В финале)))
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+1
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.07.2021 в 00:36
Це само собою!!! Якщо вийдуть наші до фіналу, чого я їм щиро бажаю, то італійці посунуться...)))
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
03.07.2021 в 01:12
Я з 94го, але катеначчо було потрібне, без нього в 2006 зн б на німцях зупинились би
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0
0
high_jack (Bucha)
03.07.2021 в 01:21
Можеш не хвилюватись. Ця Італія ще років 10 буде домінувати в Європі. Там молодняк зараз, ще й лавка запасних ))
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0
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
03.07.2021 в 00:09
де брюгге на лукацу, лукаца на де брюггу, але найкращим гравцем бельгуїців став нікому невідомий нігерійський хлопчина говорили маленькому де брюгге, що не йди до пепа, а то він з тебе плаксиве дівчатко зробить от де брюгге впродовж матчу більше рюмсав аніж грав
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0
-5
Рагуль (Kocтопiль)
03.07.2021 в 00:41
Що ти мелеш телепню?
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+1
-1
Alex DI (Харьков)
03.07.2021 в 00:08
Кстати на этом евро за отмашки даже жёлтые не всегда дают, в частности витсель хорошо так заехал
Ответить
+1
0
Alex DI (Харьков)
03.07.2021 в 00:07
Надеюсь теперь Италия вынесет Испанию 4-0, в память о 2012
Ответить
+4
-2
Кот2021 (Николаев)
03.07.2021 в 00:13
Навряд ли - Италия победит с разницей в один мяч.
Ответить
0
-3
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
03.07.2021 в 00:03
Италия ,хороша как в обороне так и в атаке,все по делу,хотя во втором Бельгии не повезло два момента были идеальными для того,что бы забить.Хороший матч классных команд.
Ответить
+1
0
Algrab (Костопiль)
03.07.2021 в 00:00
Шкода Бельгію...Не сподобалися симуляції в стилі Барселони італійцями в кінці матчу...
Ответить
+3
-10
avatar
Loader (Днепр)
03.07.2021 в 00:03
Тебе Барселона каждую ночь снится, видимо. Ну никак без нее.
Ответить
+4
-3
Algrab (Костопiль)
03.07.2021 в 00:04
Так само, як і тобі Реал з КР....
Ответить
+2
-5
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.07.2021 в 00:06
гробик, ты снова забыл таблетки принять.
+2
-2
avatar
Loader (Днепр)
03.07.2021 в 00:07
И где, интересно, я упоминал Реал после окончания Ла лиги? Тебе в гробике душно, наверное.
+2
-2
Algrab (Костопiль)
03.07.2021 в 00:07
блохастий, тебе не питають...Це сайт для людей, тваринам- окремий ресурс...
+1
-2
Algrab (Костопiль)
03.07.2021 в 00:08
Алканавте, не похмелився?
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
03.07.2021 в 00:09
Не напрягайся. Ты смешон, когда пытаешься пыхтеть.
0
-2
Algrab (Костопiль)
03.07.2021 в 00:11
Точно не похмелився, слєсарь- інтєллігент...
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
03.07.2021 в 00:14
Так, я інтелігент. Так правильнее будет по-украински.
0
-1
Algrab (Костопiль)
03.07.2021 в 00:15
Читай класиків...
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
03.07.2021 в 00:18
Так ты у классиков косноязычия набрался? И кто из нас Полесов?
0
-2
Algrab (Костопiль)
03.07.2021 в 00:20
Якщо ти не розумієш іронії, то про що з тобою розмовляти?
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
03.07.2021 в 00:21
Вот и не надо. С Витьком общайся, ироничный ты наш.
+1
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
03.07.2021 в 00:06
Типичная тактика при преимуществе в один мяч,все пользуются этим,потому что проигрывающие идут ва-банк.
Ответить
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.07.2021 в 00:13
Цікаво, а ти футбол дивився?
0
0
Algrab (Костопiль)
03.07.2021 в 00:23
А ти з блохастим, аватаристий ти наш...
Ответить
+1
0
Algrab (Костопiль)
03.07.2021 в 00:24
Соррі, цей допис адресований алканавту...
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
03.07.2021 в 00:00
Так как макаронники симулировали и тянули время,это позор.Топлю за испанцев в полуфинале.
Ответить
+3
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 23:59
Я в самом начале говорил что Италия претендент! Все больше не люблю итальянцев!
Ответить
0
-3
avatar
Loader (Днепр)
02.07.2021 в 23:57
Первый тайм однозначно за итальянцами. Второй - совсем другое дело. Плотная игра, с преимуществом Бельгии. Им не везло, а потом итальянцы умело засушили игру, а Доннарумма досушил. Золотое поколение Бельгии остается в прошлом, видимо. Вот и сказке конец. p.s. Справедливости ради, Италия на ЧЕ выглядит солиднее Бельгии. Итог закономерен.
Ответить
+5
-5
филанкрот (donetsk)
03.07.2021 в 00:00
Так це ж італійський стиль захисту"котим'яччо"
Ответить
+1
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
03.07.2021 в 00:02
оооо, грузчік! видно накотив в перерві добряче, пускаючи сльозу за де брюхе треба було напочатку випити, тоді й першому таймі Бельгія "мала б перевагу"
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+3
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.07.2021 в 00:05
у тебя из ушей что-то капает. сглатывай чаще.
+1
-3
avatar
Loader (Днепр)
03.07.2021 в 00:05
Витек, ну ты знаешь давно, куда тебе идти.
0
-3
high_jack (Bucha)
03.07.2021 в 01:23
Напиши минуты, когда Бельгия начала доминировать во 2м тайме. Может разные матчи смотрели?
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0
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.