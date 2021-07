Трое украинцев - в символической сборной худших игроков Евро-2020

Портал WhoScored представил список худших игроков Евро-2020 по средней оценке за матч. При составлении символической команды были включены только те игроки, которые провели на турнире не менее четырех матчей.

В этот список попали сразу трое игроков сборной Украины - Сергей Сидорчук (6.26), Александр Караваев (6.31) и Роман Яремчук (6.56).

Голкипер: Мануэль Нойер (Германия).

Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).

Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс).

Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).

