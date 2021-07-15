Ода радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020

34 матча без поражений подряд, общая рекордная серия побед в Еврокампании - 15, 1168 минут подряд без пропущенных - 47-летний рекорд сборной - впервые для нее на Евро более двух забитых в одном матче и сразу же еще один такой... Справедливо, что вся эта россыпь рекордов сборной Италии, достигнутых во время Евро-2020, не осталась просто достоянием любителей статистики и пыльных архивов, а была увенчана победой на турнире, вторым Кубком Европы в ее истории. И победа еще справедливее, если вспомнить о пути к ней.

Без помощи

Ситуация после невыхода на Чемпионат Мира-2018 была ужасной. Около года не было постоянных глав Федерации и Серии А и управляли врио из вообще-то враждебного им Олимпийского комитета. Грязная подковерная война, срывы выборов, казалось, не закончатся. "Мумии", как их назвал легенда "Наполи" Паоло Каннаваро, не желали уходить. Даже пост тренера сборной был пуст полгода. Ждали Карло Анчелотти и Антонио Конте. А скорее просто экономили в месяцы без официальных матчей. Как мелочная, провинциальная, а не великая футбольная страна.

Кадры? Молодежь, начавшая прорыв в Серии А, застопорилась. Среднее поколение и вовсе выпало, сборная состояла из слишком старых и слишком молодых игроков. Легионеры заполонили лигу. В первые три месяца сезона 2017/18 в "Роме", "Наполи", "Лацио" и "Интере" не играл ни один итальянский центральный защитник. На место чемпионов Джанлуиджи Буффона, Даниэле Де Росси, Джорджо Кьеллини пришли игроки без достижений.

Причем к 2021-ому году не состоялась революция. Центрфорварды Чиро Иммобиле и Андреа Белотти разочаровывают. Центральные защитники? Тогда в клубах Топ-7 их было даже больше. Андреа Бардзальи и Даниэле Ругани в "Ювентусе", Алессио Романьоли руководил в "Милане", Маттиа Кальдара и Андреа Мазьелло - в "Аталанте", Джанлука Манчини прорывался там же. Все они, кроме последнего, сейчас нерелевантны. А кто есть? 33-летний Ачерби, молодая звезда - Бастони из "Интера" - и вечные Бонуччи и Кьеллини.

Федерация героически боролась с безразличием Правительства к футболу во время коронавируса. Не мешала тренеру, а полностью поддерживала. Однако вражда с Олимпийским комитетом и Серией А никуда не делась. Против Серии А частично выступают сами клубы, требуя отставки руководства. В плане инфраструктуры - новых стадионов, тренировочных баз - также новостей почти нет. И результаты итальянских команд в Лиге Чемпионов лишь ухудшаются. Даже в том ужасном 2017-ом "Ювентус" ведь был в финале...

К чему я веду? Да к тому, что громкий успех сборной - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО заслуга тренерского штаба и немногочисленной базы игроков. Все они поработали блестяще. Начав с простого. Манчини, в отличие от предшественника Джампьеро Вентуры, не ставил фланговых игроков Лоренцо Инсинье и Алессандро Флоренци в центр поля, не исключал Жоржиньо, а затем ставил его на решающий матч. Планы, действия были предельно ясны, последовательны и отлично подходили игрокам. Понимавшим все очень быстро.

Радость от футбола

Манчини сразу же заявил, что нужно наслаждаться футболом. А не страдать, как привыкли в оборонительной Италии. Даже перед финалом Евро он и игроки настаивали на этом. Заявляя, что без радости не победить. А для нее нужен мяч. Владение мячом и стало главным принципом. Оно обеспечивало прикрытие обороны, заставляло высоко прессинговать с целью вернуть мяч. И все это - не просто с перекатываниями, а с интенсивностью, скоростью. "Наш стиль привел нас в финал, и мы не будем его менять".

Как говорит журналист Gazzetta Dello Sport Луиджи Гарландо, сборная перешла от многолетней тактики герильи к правительственному футболу. И Манчини особенно гордится тем, что в 2020-ом году в Амстердаме, храме яркого футбола, ей аплодировали.

Тренерский штаб копал очень глубоко. Глубже, чем другие. Ставя две четкие цели. Повернуть прочь от катеначчо, от игры от обороны, привить желание владеть мячом, доминировать, атаковать на подсознательном уровне. А также создать, как говорил, Team Italia, сплоченный коллектив с клубной атмосферой, со специалистами - двумя "обычными" врачами, диетологом, остеопатом, тремя аналитиками, двумя тренерами по физподготовке. Все это вдобавок к главному тренерскому штабу из семи человек. И обе эти цели были достигнуты.

Причем штаб Манчини собрал из своих соратников по "Сампдории", "Интеру". На контрасте с предыдущими, когда группы влияния, можно сказать, партии, пропихивали в штаб своих людей. При Роберто же он монолитный, преданный и един в направлении. Даже директором сборной и главой делегации стали люди, которых он называет братьями - Габриэле Ориали и Джанлука Виалли. Объятия с Виалли после тяжелой победы над Австрией были братскими.

"Виалли не понравится, что я говорил о нем, но он для нас пример поведения в любых обстоятельствах", - заявил Флоренци. А Джанлука говорит: "Гордость, лояльность, чувство принадлежности, скромность. Наши принципы неизменны. Игроки понимают, что, однажды надев футболку сборной, переходят в другой статус навсегда и налагают на себя обязательства, правила поведения". "У нас нет звезд. Наша звезда - команда. Мы и играем красиво, и готовы запачкать руки". И поборовшего рак человека безмерно уважают и слушают.

Новый тренер

Изменился и сам Манчини. Он был гремучей смесью Жозе Моуриньо и Антонио Конте. Эгоцентристом, даже эгоманьяком. Всегда искал конфликты с прессой, соперниками, даже со своими игроками. Еще во время карьеры игрока его тренер Свен-Йоран Эрикссон заявлял, что он хотел быть кладовщиком, водителем автобуса, бухгалтером - всем. Также он считал своим любимым счётом 1:0. Его "Манчестер Сити" называли скучным. А его - слабым неизысканным тактиком, грузящим игроков "физикой".

В сборной Роберто будто подменили. Уже не "помешанный на победах, самый тяжелый сукин сын, которого я когда-либо встречал", как заявлял Венсан Компани. Сейчас он заявляет, что ищет не результат, а игру. Сейчас он выглядит ну просто добряком Анчелотти. Играет на атаку, а не на 1:0. Умеет думать в тактическом плане. Не нагружает, а наоборот - облегчает тренировки. И ни с кем не конфликтует, а наоборот - всегда пытается мыслить позитивно и честно, без оправданий и обвинений.

Уникальное преображение тренерского характера. При этом Роберто сохранил умение строить оборону, добиться жесткости. Что понадобилось в финале и особенно в тяжелом полуфинале против испанцев. Сохранил и кубковые скиллы. Победитель Кубка Италии с тремя разными командами, двумя из них - практически банкротами, Кубка Турции, победитель Чемпионата Англии в практически кубковом противостоянии с "Манчестер Юнайтед" до последних секунд победил в Кубке и со сборной.

"Он создал фантастическую среду - дисциплины, профессионализма, веры в игроков. Они ощущают это и чувствуют, что способны ходить по воде", - утверждает Виалли. "Я в сборной 11 лет. И впервые здесь нет скандалов, противоречий, " - отмечает Леонардо Бонуччи. Даже в таких мелочах как совместные барбекю во время Евро или привезенная пицца из Неаполя, трогательные открытки и видео от второго вратаря Сальваторе Сиригу для всех с его словами и пожеланиями родственников игроков говорили об атмосфере в команде.

Манчини настолько уважал игроков, что уже в групповом турнире Евро предоставил игровое время 25-ти из 26-ти в заявке. Заявляя: "У нас 26 игроков стартового состава". От такого отношения вырастают крылья.

Баланс и мотивация

Да, получалось не всегда. Нередко сборная выглядела как Испания на Чемпионате Мира-2018. Просто медленно катала, без особых идей, без опасных моментов. Часто она спала в первых таймах, лишь затем добивая уставшего соперника. Именно потому даже ее серии матчей вызывали скептицизм. В том числе и у автора этих строк. Но в итоге оказалось, что заложенный фундамент работы с мячом вместе с блестящей физической готовностью и еще не забытой староитальянской жесткостью стали мощнейшими козырями.

"Скуадра Адзурра" просто планировала выйти на пик на крупном турнире, не раскрывая до этого все карты. И в итоге предстала чуть ли не единственной сбалансированной среди грандов. На фоне явной несобранности Франции, Португалии, Германии, Нидерландов, травм лидеров сборной Бельгии, сборной Испании, с октябрьской Лиги Наций сменившей весь стартовый состав. Англии, не наладившей работу с мячом и пробивание пенальти.

Манчини признал, что лишний год подготовки стал критически важным. Действительно, в 2020-ом она еще выглядела более сырой. Теперь же и среднее поколение Жоржиньо, Верратти, Инсинье, Эмерсона, Спинаццолы, Ди Лоренцо достигло пика, и молодежь прорвалась. И Кьеллини вернулся. Он и Бонуччи в свои 34-36 лет смогли не только удержаться на уровне сборной, но и возглавить ее, стать непроходимой стеной. То есть в сборной играют все поколения.

Разумеется, крайне важна и мотивация. Пандемия нанесла Италии глубочайшую рану, сотрясла ее до основания. Потому в простом желании порадовать соотечественников игроки видели важнейшую национальную миссию. Также они яростно желали реабилитироваться за 2017-ый, за провалы своих клубов в Лиге Чемпионов. Прямо заявляли, что вакханалия "It's coming home" в Англии и освистывание гимна Италии завели их. Сам Манчини искал реванш за неудачи карьеры игрока в сборной и "Сампдории", о чем прямо говорил.

Ни одна сборная не была так мотивирована на турнир. Потому слова президента страны Серджио Маттареллы "вы объединили страну" - не просто пафос. Как и слова журналиста Фабрицио Бокки из La Repubblica еще в 2020-ом году: "Сборная - единственное в Италии, что объединяет, а не разделяет". А ее экс-игрок Алессандро Диаманти еще перед финалом заявил, что его результат даже не важен. "Сборная уже победила. Поскольку вернула любовь людей и их улыбки в эти ужасные времена".

Что дальше?

Вряд ли новый Чемпион Европы в историческом разрезе один из великих. Первый крупный турнир, который я хорошо помню - Чемпионат Мира-1994. Так вот, если сравнивать Чемпионов Мира и Европы с тех пор, Италия-2021 - одна из наименее сильных и талантливых. Одиннадцать сильнее ее, а слабее - лишь Португалия-2016 и Греция-2004. Тем не менее, на Евро-2020 она и вправду была сильнейшей. И, благодаря всему описанному выше, победу заслужила.

Но что ждёт в будущем? Для Италии это уже не первый успех сразу после провала. После невыхода из группы на Чемпионате Мира-1966 она взяла Евро-1968, после слабого домашнего Евро-1980 выиграла ЧМ-1982, после невыхода на Евро-1992 вышла в финал ЧМ-1994, после 1/4 финала на ЧМ-1998 была в финале Евро-2000, после невыхода из группы на Евро-2004 выиграла Мундиаль-2006, после невыхода из группы на Мундиале-2010 была в финале Евро-2012.

Все это подтверждает слова помощника Манчини Альбериго Эвани о том, что итальянцы сильнее всего, когда прижаты к стенке.

Вот только, если посмотреть на результаты после этих успехов - они также неудачны. Невыход на Евро-1984 и из группы на Евро-1996, 1/8 финала на ЧМ-2002, 1/4 на Евро-2008, невыход из группы на ЧМ-2012. Как бы не повторилась та же история в Катаре-2022. Впрочем, когда видишь работу сборной, больше веришь в продолжение цепочки как после предыдущей, первой победы на Евро. Тогда за ней последовал финал Чемпионата Мира-1970...

Фото - Getty Images, Zimbio.com