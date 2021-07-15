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Ода радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020

ЕВРО-2020
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Сборная объединилась сама и объединила страну

Ода радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

34 матча без поражений подряд, общая рекордная серия побед в Еврокампании - 15, 1168 минут подряд без пропущенных - 47-летний рекорд сборной - впервые для нее на Евро более двух забитых в одном матче и сразу же еще один такой... Справедливо, что вся эта россыпь рекордов сборной Италии, достигнутых во время Евро-2020, не осталась просто достоянием любителей статистики и пыльных архивов, а была увенчана победой на турнире, вторым Кубком Европы в ее истории. И победа еще справедливее, если вспомнить о пути к ней.

Без помощи

Ситуация после невыхода на Чемпионат Мира-2018 была ужасной. Около года не было постоянных глав Федерации и Серии А и управляли врио из вообще-то враждебного им Олимпийского комитета. Грязная подковерная война, срывы выборов, казалось, не закончатся. "Мумии", как их назвал легенда "Наполи" Паоло Каннаваро, не желали уходить. Даже пост тренера сборной был пуст полгода. Ждали Карло Анчелотти и Антонио Конте. А скорее просто экономили в месяцы без официальных матчей. Как мелочная, провинциальная, а не великая футбольная страна.

Кадры? Молодежь, начавшая прорыв в Серии А, застопорилась. Среднее поколение и вовсе выпало, сборная состояла из слишком старых и слишком молодых игроков. Легионеры заполонили лигу. В первые три месяца сезона 2017/18 в "Роме", "Наполи", "Лацио" и "Интере" не играл ни один итальянский центральный защитник. На место чемпионов Джанлуиджи Буффона, Даниэле Де Росси, Джорджо Кьеллини пришли игроки без достижений.

Причем к 2021-ому году не состоялась революция. Центрфорварды Чиро Иммобиле и Андреа Белотти разочаровывают. Центральные защитники? Тогда в клубах Топ-7 их было даже больше. Андреа Бардзальи и Даниэле Ругани в "Ювентусе", Алессио Романьоли руководил в "Милане", Маттиа Кальдара и Андреа Мазьелло - в "Аталанте", Джанлука Манчини прорывался там же. Все они, кроме последнего, сейчас нерелевантны. А кто есть? 33-летний Ачерби, молодая звезда - Бастони из "Интера" - и вечные Бонуччи и Кьеллини.

Ода радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020 - изображение 1

Федерация героически боролась с безразличием Правительства к футболу во время коронавируса. Не мешала тренеру, а полностью поддерживала. Однако вражда с Олимпийским комитетом и Серией А никуда не делась. Против Серии А частично выступают сами клубы, требуя отставки руководства. В плане инфраструктуры - новых стадионов, тренировочных баз - также новостей почти нет. И результаты итальянских команд в Лиге Чемпионов лишь ухудшаются. Даже в том ужасном 2017-ом "Ювентус" ведь был в финале...

К чему я веду? Да к тому, что громкий успех сборной - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО заслуга тренерского штаба и немногочисленной базы игроков. Все они поработали блестяще. Начав с простого. Манчини, в отличие от предшественника Джампьеро Вентуры, не ставил фланговых игроков Лоренцо Инсинье и Алессандро Флоренци в центр поля, не исключал Жоржиньо, а затем ставил его на решающий матч. Планы, действия были предельно ясны, последовательны и отлично подходили игрокам. Понимавшим все очень быстро.

Радость от футбола

Манчини сразу же заявил, что нужно наслаждаться футболом. А не страдать, как привыкли в оборонительной Италии. Даже перед финалом Евро он и игроки настаивали на этом. Заявляя, что без радости не победить. А для нее нужен мяч. Владение мячом и стало главным принципом. Оно обеспечивало прикрытие обороны, заставляло высоко прессинговать с целью вернуть мяч. И все это - не просто с перекатываниями, а с интенсивностью, скоростью. "Наш стиль привел нас в финал, и мы не будем его менять".

Как говорит журналист Gazzetta Dello Sport Луиджи Гарландо, сборная перешла от многолетней тактики герильи к правительственному футболу. И Манчини особенно гордится тем, что в 2020-ом году в Амстердаме, храме яркого футбола, ей аплодировали.

Тренерский штаб копал очень глубоко. Глубже, чем другие. Ставя две четкие цели. Повернуть прочь от катеначчо, от игры от обороны, привить желание владеть мячом, доминировать, атаковать на подсознательном уровне. А также создать, как говорил, Team Italia, сплоченный коллектив с клубной атмосферой, со специалистами - двумя "обычными" врачами, диетологом, остеопатом, тремя аналитиками, двумя тренерами по физподготовке. Все это вдобавок к главному тренерскому штабу из семи человек. И обе эти цели были достигнуты.

Ода радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020 - изображение 2

Причем штаб Манчини собрал из своих соратников по "Сампдории", "Интеру". На контрасте с предыдущими, когда группы влияния, можно сказать, партии, пропихивали в штаб своих людей. При Роберто же он монолитный, преданный и един в направлении. Даже директором сборной и главой делегации стали люди, которых он называет братьями - Габриэле Ориали и Джанлука Виалли. Объятия с Виалли после тяжелой победы над Австрией были братскими.

"Виалли не понравится, что я говорил о нем, но он для нас пример поведения в любых обстоятельствах", - заявил Флоренци. А Джанлука говорит: "Гордость, лояльность, чувство принадлежности, скромность. Наши принципы неизменны. Игроки понимают, что, однажды надев футболку сборной, переходят в другой статус навсегда и налагают на себя обязательства, правила поведения". "У нас нет звезд. Наша звезда - команда. Мы и играем красиво, и готовы запачкать руки". И поборовшего рак человека безмерно уважают и слушают.

Новый тренер

Изменился и сам Манчини. Он был гремучей смесью Жозе Моуриньо и Антонио Конте. Эгоцентристом, даже эгоманьяком. Всегда искал конфликты с прессой, соперниками, даже со своими игроками. Еще во время карьеры игрока его тренер Свен-Йоран Эрикссон заявлял, что он хотел быть кладовщиком, водителем автобуса, бухгалтером - всем. Также он считал своим любимым счётом 1:0. Его "Манчестер Сити" называли скучным. А его - слабым неизысканным тактиком, грузящим игроков "физикой".

В сборной Роберто будто подменили. Уже не "помешанный на победах, самый тяжелый сукин сын, которого я когда-либо встречал", как заявлял Венсан Компани. Сейчас он заявляет, что ищет не результат, а игру. Сейчас он выглядит ну просто добряком Анчелотти. Играет на атаку, а не на 1:0. Умеет думать в тактическом плане. Не нагружает, а наоборот - облегчает тренировки. И ни с кем не конфликтует, а наоборот - всегда пытается мыслить позитивно и честно, без оправданий и обвинений.

Уникальное преображение тренерского характера. При этом Роберто сохранил умение строить оборону, добиться жесткости. Что понадобилось в финале и особенно в тяжелом полуфинале против испанцев. Сохранил и кубковые скиллы. Победитель Кубка Италии с тремя разными командами, двумя из них - практически банкротами, Кубка Турции, победитель Чемпионата Англии в практически кубковом противостоянии с "Манчестер Юнайтед" до последних секунд победил в Кубке и со сборной.

Ода радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020 - изображение 3

"Он создал фантастическую среду - дисциплины, профессионализма, веры в игроков. Они ощущают это и чувствуют, что способны ходить по воде", - утверждает Виалли. "Я в сборной 11 лет. И впервые здесь нет скандалов, противоречий, " - отмечает Леонардо Бонуччи. Даже в таких мелочах как совместные барбекю во время Евро или привезенная пицца из Неаполя, трогательные открытки и видео от второго вратаря Сальваторе Сиригу для всех с его словами и пожеланиями родственников игроков говорили об атмосфере в команде.

Манчини настолько уважал игроков, что уже в групповом турнире Евро предоставил игровое время 25-ти из 26-ти в заявке. Заявляя: "У нас 26 игроков стартового состава". От такого отношения вырастают крылья.

Баланс и мотивация

Да, получалось не всегда. Нередко сборная выглядела как Испания на Чемпионате Мира-2018. Просто медленно катала, без особых идей, без опасных моментов. Часто она спала в первых таймах, лишь затем добивая уставшего соперника. Именно потому даже ее серии матчей вызывали скептицизм. В том числе и у автора этих строк. Но в итоге оказалось, что заложенный фундамент работы с мячом вместе с блестящей физической готовностью и еще не забытой староитальянской жесткостью стали мощнейшими козырями.

"Скуадра Адзурра" просто планировала выйти на пик на крупном турнире, не раскрывая до этого все карты. И в итоге предстала чуть ли не единственной сбалансированной среди грандов. На фоне явной несобранности Франции, Португалии, Германии, Нидерландов, травм лидеров сборной Бельгии, сборной Испании, с октябрьской Лиги Наций сменившей весь стартовый состав. Англии, не наладившей работу с мячом и пробивание пенальти.

Манчини признал, что лишний год подготовки стал критически важным. Действительно, в 2020-ом она еще выглядела более сырой. Теперь же и среднее поколение Жоржиньо, Верратти, Инсинье, Эмерсона, Спинаццолы, Ди Лоренцо достигло пика, и молодежь прорвалась. И Кьеллини вернулся. Он и Бонуччи в свои 34-36 лет смогли не только удержаться на уровне сборной, но и возглавить ее, стать непроходимой стеной. То есть в сборной играют все поколения.

Разумеется, крайне важна и мотивация. Пандемия нанесла Италии глубочайшую рану, сотрясла ее до основания. Потому в простом желании порадовать соотечественников игроки видели важнейшую национальную миссию. Также они яростно желали реабилитироваться за 2017-ый, за провалы своих клубов в Лиге Чемпионов. Прямо заявляли, что вакханалия "It's coming home" в Англии и освистывание гимна Италии завели их. Сам Манчини искал реванш за неудачи карьеры игрока в сборной и "Сампдории", о чем прямо говорил.

Ода радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020 - изображение 4

Ни одна сборная не была так мотивирована на турнир. Потому слова президента страны Серджио Маттареллы "вы объединили страну" - не просто пафос. Как и слова журналиста Фабрицио Бокки из La Repubblica еще в 2020-ом году: "Сборная - единственное в Италии, что объединяет, а не разделяет". А ее экс-игрок Алессандро Диаманти еще перед финалом заявил, что его результат даже не важен. "Сборная уже победила. Поскольку вернула любовь людей и их улыбки в эти ужасные времена".

Что дальше?

Вряд ли новый Чемпион Европы в историческом разрезе один из великих. Первый крупный турнир, который я хорошо помню - Чемпионат Мира-1994. Так вот, если сравнивать Чемпионов Мира и Европы с тех пор, Италия-2021 - одна из наименее сильных и талантливых. Одиннадцать сильнее ее, а слабее - лишь Португалия-2016 и Греция-2004. Тем не менее, на Евро-2020 она и вправду была сильнейшей. И, благодаря всему описанному выше, победу заслужила.

Но что ждёт в будущем? Для Италии это уже не первый успех сразу после провала. После невыхода из группы на Чемпионате Мира-1966 она взяла Евро-1968, после слабого домашнего Евро-1980 выиграла ЧМ-1982, после невыхода на Евро-1992 вышла в финал ЧМ-1994, после 1/4 финала на ЧМ-1998 была в финале Евро-2000, после невыхода из группы на Евро-2004 выиграла Мундиаль-2006, после невыхода из группы на Мундиале-2010 была в финале Евро-2012.

Все это подтверждает слова помощника Манчини Альбериго Эвани о том, что итальянцы сильнее всего, когда прижаты к стенке.

Вот только, если посмотреть на результаты после этих успехов - они также неудачны. Невыход на Евро-1984 и из группы на Евро-1996, 1/8 финала на ЧМ-2002, 1/4 на Евро-2008, невыход из группы на ЧМ-2012. Как бы не повторилась та же история в Катаре-2022. Впрочем, когда видишь работу сборной, больше веришь в продолжение цепочки как после предыдущей, первой победы на Евро. Тогда за ней последовал финал Чемпионата Мира-1970...

Фото - Getty Images, Zimbio.com

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В статье: Роберто Манчини Италия Джанлука Виалли Евро-2020
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
15.07.2021 в 12:52
По великому рахунку збірна Італії перемогла принаймні у фіналі та півфіналі не безпосередньо у футбольній грі А в окремого її додатку: після МАТЧевивих одинадцятиметрових Хоч якщо подивиться на інші збірні, то вони і цього не змогли зробити!
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.