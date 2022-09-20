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СМИ: Белорусская сборная также отстранена от участия в Евро-2024
Агрессоры должны быть изолированы
Фото: uefa.com
Сборная Беларуси наравне с россией отстранена от участия в жеребьевке квалификационного раунда Евро-2024, сообщает Еўрарадыё. У национальных команды стран-агрессоров не будет возможности участвовать в финальной стадии турнира.
Ранее Андрей Павелко заявил, что сборная россии "как он и просил" отстранена от участия в Евро-2024.
Позже УЕФА подтвердило заявление главы УАФ в комментарии Sport 24:
"Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления".
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