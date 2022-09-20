СМИ: Белорусская сборная также отстранена от участия в Евро-2024

Сборная Беларуси наравне с россией отстранена от участия в жеребьевке квалификационного раунда Евро-2024, сообщает Еўрарадыё. У национальных команды стран-агрессоров не будет возможности участвовать в финальной стадии турнира.

Ранее Андрей Павелко заявил, что сборная россии "как он и просил" отстранена от участия в Евро-2024.

Позже УЕФА подтвердило заявление главы УАФ в комментарии Sport 24: