Украине попались прошлые финалисты. Состоялась жеребьевка отбора к Евро-2024

Во Франкфурт-на-Майне состоялась жеребьевка отбора к Евро-2024. Были сформированы десять групп, в семи по пять сборных, в трех по шесть. Украина оказалась в группе С, где сыграет с Италией и Англией, которые бились в финале Евро-2020. Кроме того соперником сине-желтых будет сборная Северной Македонии, с которой украинцы играли на групповом этапе прошлого Евро, а также сборная Мальты

Также напомним, что сборная россии из-за нападения рф на Украину отстранена и не будет участвовать в отборе.

Результаты жеребьевки

Группа A

Испания

Шотландия

Норвегия

Грузия

Кипр Группа B

Нидерланды

Франция

Ирландия

Греция

Гибралтар Группа C

Италия

Англия

Украина

Северная Македония

Мальта Группа D

Хорватия

Уэльс

Армения

Турция

Латвия Группа E

Польша

Чехия

Албания

Фарерские островы

Молдова Группа F

Бельгия

Австрия

Швеция

Азербайджан

Эстония Группа G

Венгрия

Сербия

Черногория

Болгария

Литва Группа H

Дания

Финляндия

Словения

Казахстан

Северная Ирландия

Сан-Марино Группа I

Швейцария

Израиль

Румыния

Косово

Беларусь

Андорра Группа J

Португалия

Босния и Герцеговина

Исландия

Люксембург

Словакия

Лихтенштейн

Отборочный турнир пройдет с марта 2023-го по март 2024-го. Сам Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. В финальной части Евро возьмут участие 24 сборные. Из групп в финальную часть выйдут первые две команды - это 20 сборных. Еще три путевки будут разыграны через плей-офф (участие также примут две команды с лучшим рейтингом из Лиги Наций). Германия как хозяин Евро-24 участия в отборе не принимает.