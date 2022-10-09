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Украине попались прошлые финалисты. Состоялась жеребьевка отбора к Евро-2024
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во Франкфурт-на-Майне состоялась жеребьевка отбора к Евро-2024. Были сформированы десять групп, в семи по пять сборных, в трех по шесть. Украина оказалась в группе С, где сыграет с Италией и Англией, которые бились в финале Евро-2020. Кроме того соперником сине-желтых будет сборная Северной Македонии, с которой украинцы играли на групповом этапе прошлого Евро, а также сборная Мальты
Также напомним, что сборная россии из-за нападения рф на Украину отстранена и не будет участвовать в отборе.
Результаты жеребьевки
|Группа A
Испания
Шотландия
Норвегия
Грузия
Кипр
|Группа B
Нидерланды
Франция
Ирландия
Греция
Гибралтар
|Группа C
Италия
Англия
Украина
Северная Македония
Мальта
|Группа D
Хорватия
Уэльс
Армения
Турция
Латвия
|Группа E
Польша
Чехия
Албания
Фарерские островы
Молдова
|Группа F
Бельгия
Австрия
Швеция
Азербайджан
Эстония
|Группа G
Венгрия
Сербия
Черногория
Болгария
Литва
|Группа H
Дания
Финляндия
Словения
Казахстан
Северная Ирландия
Сан-Марино
|Группа I
Швейцария
Израиль
Румыния
Косово
Беларусь
Андорра
|Группа J
Португалия
Босния и Герцеговина
Исландия
Люксембург
Словакия
Лихтенштейн
Отборочный турнир пройдет с марта 2023-го по март 2024-го. Сам Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. В финальной части Евро возьмут участие 24 сборные. Из групп в финальную часть выйдут первые две команды - это 20 сборных. Еще три путевки будут разыграны через плей-офф (участие также примут две команды с лучшим рейтингом из Лиги Наций). Германия как хозяин Евро-24 участия в отборе не принимает.
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