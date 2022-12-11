Нойер не планирует завершать карьеру из-за перелома. Флик видит его основным в Германии на Евро-2024

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не планирует завершать карьеру из-за перелома голени. Об этом сообщает Bild.

Игрок пропустит остаток этого сезона, но в следующем планирует вернуться в основной состав мюнхенцев. Кроме этого Нойер еще хочет сыграть в составе "бундестим" на Евро-2024, которое состоится в Германии.

Такого же мнения и наставник сборной Германии Ганс-Дитер Флик. По информации Sport1.de тренер хочет, чтобы именно Мануэль был номер один в составе "бундестим" на домашнем Евро, несмотря на то, что к тому моменту Ноеру уже исполнится 38 лет.

Отметим, что в этом сезоне пропустил семь матчей "Баварии" из 24 возможных из-за травмы. В 17 поединках он пропустил 14 голов и семь раз оставил свои ворота сухими.