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Нойер не планирует завершать карьеру из-за перелома. Флик видит его основным в Германии на Евро-2024
Мнения игрока и тренера сходятся
Фото: twitter.com/DFB_Team
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не планирует завершать карьеру из-за перелома голени. Об этом сообщает Bild.
Игрок пропустит остаток этого сезона, но в следующем планирует вернуться в основной состав мюнхенцев. Кроме этого Нойер еще хочет сыграть в составе "бундестим" на Евро-2024, которое состоится в Германии.
Такого же мнения и наставник сборной Германии Ганс-Дитер Флик. По информации Sport1.de тренер хочет, чтобы именно Мануэль был номер один в составе "бундестим" на домашнем Евро, несмотря на то, что к тому моменту Ноеру уже исполнится 38 лет.
Отметим, что в этом сезоне пропустил семь матчей "Баварии" из 24 возможных из-за травмы. В 17 поединках он пропустил 14 голов и семь раз оставил свои ворота сухими.
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