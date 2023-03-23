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Португалия - Лихтенштейн: где и когда смотреть матч отбора к Евро 2024
Где покажут в прямом эфире матч Португалия – Лихтенштейн, отбор к Евро-2024, 23 марта 2023
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Кажется, как можно променять матч Италия – Англия на поединок между явным фаворитом и откровенным аутсайдером? Но ведь это будет уникальное историческое событие! Криштиану Роналду должен стать игроком с самым большим количеством матчей за национальную сборную в истории футбола. Сейчас у него 196 поединков, как и у легендарного кувейтца Бадера Аль-Мутавы. Кроме того, он может сделать свой рекорд по забитым голам еще более недостижимым. У Рона 118 результативных ударов.
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Перепишет ли Роналду еще раз историю, смотрите в четверг, 23 марта. Начало игры в 21:45. В Украине посмотреть онлайн матч Португалия – Лихтенштейн можно с помощью OTT-платформы MEGOGO на канале Футбол 2, а также с помощью кабельной сети Воля ТВ.
Также за игрой можно следить в режиме реального времени с помощью трансляции на UA-Футбол | Португалия – Лихтенштейн >>>
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