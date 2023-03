Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Он побил рекорд Уэйна Руни

Харри Кейн реализовал пенальти в матче с Италией, сделав счет 2:0. Этот гол стал рекордным 54-м для нападающего за сборную Англии.

Предыдущий рекорд по голам за сборную принадлежал Уэйну Руни – он забил 53 гола.

При этом Кейну, чтобы достигнуть отметки в 54 забитых мяча понадобился 81 матч, в то время как Руни – 120.

Таким образом Кейн лучший бомбардир не только в истории своего клуба, "Тоттенхэма", но и в истории своей сборной.

