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Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Он побил рекорд Уэйна Руни
Понадобилось почти на 40 матчей меньше
фото - Getty Images
Харри Кейн реализовал пенальти в матче с Италией, сделав счет 2:0. Этот гол стал рекордным 54-м для нападающего за сборную Англии.
Предыдущий рекорд по голам за сборную принадлежал Уэйну Руни – он забил 53 гола.
При этом Кейну, чтобы достигнуть отметки в 54 забитых мяча понадобился 81 матч, в то время как Руни – 120.
Таким образом Кейн лучший бомбардир не только в истории своего клуба, "Тоттенхэма", но и в истории своей сборной.
Harry Kane has now scored more goals for England (54) than any other player in the national team's history, breaking Wayne Rooney's record. ???????????????????????????? pic.twitter.com/e4JSWNoZoA— Squawka (@Squawka) March 23, 2023
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