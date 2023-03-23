Италия - Англия 1:2. Хозяева подарили больше

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Первый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

Италия - Англия 1:2

Голы: Ретеги 56 - Райс 13, Кейн 44 (пен.)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Ачерби, Спинаццола, Жоржиньо (Тонали 69), Верратти (Скамакка 88), Барелла (Кристанте 62), Берарди (Политано 62), Ретеги, Лоренцо Пеллегрини (Ньонто 69)

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Беллингэм (Галлагер 85), Филлипс, Райс, Сака (Джеймс 85), Кейн, Грилиш (Фоден 69, Триппьер 81)

Предупреждения: Ди Лоренцо 53, Жоржиньо 61, Ачерби 90+1 - Райс 29, Магуайр 57, Уокер 71, Шоу 78

Удаление: Шоу 80 (вторая желтая)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

"Италия - Англия за последние годы стал историческим матчем", - заявил главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини. Вообще-то, он уже давно такой. Но финал Евро-2020 и два матча в Лиге Наций-2022 уж точно добавили истории и остроты противостоянию. В последнее время апеннинцы доминировали. Четыре победы и две ничьи в предыдущих шести матчах дома, три и три - на всех полях. Впрочем, англичане обещали реванш. И достигли его.

Манчини говорил о явном омоложении своей сборной, о начале с нуля, но на матч выставил всю старую гвардию, какую только мог. И начала она неплохо. Прессингом, владением мячом возле штрафной соперника. Если бы Ди Лоренцо не попал себе по ноге, а единственный новичок, дебютант Ретеги, головой пробил точнее... Впрочем, очень быстро этот прессинг ослаб, и до конца тайма англичане доминировали. Легко выходили из обороны, быстро атаковали.

Получалось у них и устраивать комбинации через центр с ударами с 14-20 метров, и переводить на фланги и оттуда забрасывать в штрафную. Сака замыкал из штрафной, правда, слабовато. Беллингэм прорвался, мощно пробил с 20-ти метров - Доннарумма спас. Жоржиньо потерял, Филлипс пробил с 20-ти метров - чуть неточно. Отличная комбинация вывела Грилиша, но тот пробил ужасно. То есть подводила точность. А итальянцы выглядели совершенно растерянными.

Голы, правда, в итоге принесли угловые. Но какая разница?! Один упал на линию вратарской, Кейн пробил, от защитников мяч отскочил в центр штрафной к Райсу, а тому уже никто не мешал. Еще один навес, Ди Лоренцо касается мяча выставленной рукой, Кейн реализует пенальти и стает единолично лучшим бомбардиром сборной в истории. Счет голов против Уэйна Руни теперь 54:53.

Во втором тайме Италия уже наконец-то начала бороться за честь. За память Джанлуки Виалли, ведь это был ее первый матч после его кончины. Еще и против его второй Родины. Начала прессинговать, играть как можно быстрее. Забрасывать с флангов в штрафную. Ума и терпения этим атакам катастрофически не хватало. Даже в численном большинстве после 80-ой минуты. Пикфорд так и остался без сейвов в матче. Но хотя бы "адзурри" уже выглядели командой.

Да и гол вышел красивым и умным. Хотя и начался после подарка Магуайра в виде неточного паса. Перевод мяча из стороны в сторону, Пеллегрини обманным движением отдает вправо, хотя смотрит влево, и Ретеги отправляет мимо вратаря. Аргентинец итальянского происхождения из "Тигре", который до этого вызова в сборную не был никогда в Италии даже как турист. Впрочем, его не хватило даже для ничьей.

Англия побеждает в Италии впервые с 1961-го года. Тем самым сбрасывая 2022-ой год с вылетом из Дивизиона А Лиги Наций и в четвертьфинале Чемпионате Мира из-за неудачного пенальти Кейна. Репутация сборной и Гарета Саутгейта была весьма низкой, а критика - громкой. К игре вопросы и сейчас остались. Но начало кампании отличное. Украину она будет принимать радостной, уверенной в себе. Хотя и сытой после такого результата.

А итальянцы? После перехода на тактическую схему 3-5-2 в сентябре, привлечения молодежи и победы в группе Лиги Наций (в том числе над той же Англией) Манчини решил отыграть назад. К 4-3-3, к "старикам". И вернул демонов времен пролета мимо Мундиаля-2022. Получив урок в виде гола молодого, Ретеги. Вокруг этой сборной также царили скептицизм, тревога, и тепер они лишь возрастут. Здесь сборной Украины также есть с чем поработать.