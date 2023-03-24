Отбор к Евро-2024. Черногория с позиции второго номера одолела Болгарию

В группе G квалификации к Евро-2024 прошел первый матч. Болгарии и Черногории вообще представилась честь открывать насыщенный игровой день, однако зрелища сборные не подарили. Довольно пресная игра окончилась победой черногорцев 1:0.

Результат абсолютно справедлив. Гости меньше владели мячом, но гораздо четче распоряжались своими моментами. У них четырнадцать ударов по воротам – это вдвое больше, чем у Болгарии. Младен Крстаич, который тренирует Болгарию с июля 2022-го года, продолжает приучать команду к комбинационному, творческому футболу. Нельзя не отмечать сдвигов по работе болгар с мячом, но четкости не хватает. Лишь два попадания в створ ворот при почти 600 выполненных передачах – это стерильный футбол.

Черногория одержала очень важную для себя победу, которая дает команде надежду реально сразиться с Венгрией и Сербией за одну из путевок на Евро.

Отбор к Евро-2024. Группа G. Первый тур

Болгария – Черногория 0:1

Гол: Крстович 70