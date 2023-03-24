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Отбор к Евро-2024. Черногория с позиции второго номера одолела Болгарию
Группа G
фото - fscg.me
В группе G квалификации к Евро-2024 прошел первый матч. Болгарии и Черногории вообще представилась честь открывать насыщенный игровой день, однако зрелища сборные не подарили. Довольно пресная игра окончилась победой черногорцев 1:0.
Результат абсолютно справедлив. Гости меньше владели мячом, но гораздо четче распоряжались своими моментами. У них четырнадцать ударов по воротам – это вдвое больше, чем у Болгарии. Младен Крстаич, который тренирует Болгарию с июля 2022-го года, продолжает приучать команду к комбинационному, творческому футболу. Нельзя не отмечать сдвигов по работе болгар с мячом, но четкости не хватает. Лишь два попадания в створ ворот при почти 600 выполненных передачах – это стерильный футбол.
Черногория одержала очень важную для себя победу, которая дает команде надежду реально сразиться с Венгрией и Сербией за одну из путевок на Евро.
Отбор к Евро-2024. Группа G. Первый тур
Болгария – Черногория 0:1
Гол: Крстович 70
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Черногория
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|2
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|5
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
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