Швеция - Бельгия 0:3. Хет-трик Лукаку приносит Тедеско дебютную победу 

Швеция не может выиграть у Бельгии с 1961 года. Серия продолжилась в первом туре отбора на Чемпионат Европы-2024. Бельгия в первом матче с Доменико Тедеско во главе эффективно реализовала свои моменты, сыграв на своих сильных сторонах. Швеция выглядела слабее на протяжении всего матча.

Бельгия меняется. Ее лидерами остаются Лукаку, Де Брюйне, Куртуа и Вертонген, но все больше влияния и игрового времени будут получать такие футболисты как Артур Теате, Ваут Фас, Амаду Онана, Орель Мангаля, Доди Лукебакио и другие. Именно вингер “Герты” стал одним из лучших игроков матча, выполнив два ассиста на Ромелу Лукаку.

Швеция не удивила. Андерссон продолжает гнуть свою линию с 4-4-2, при такой схеме футболисты вроде Сванберга, Форсберга и Кулушевски играют не на самых оптимальных для себя позиций, “сине-желтые” проигрывали борьбу в центре поля (одноклубник Миколенко Амаду Онана провел блестящий матч), и часто хозяева просто не могли совладать с высоким темпом Бельгии.

Как только команда Тедеско включала скорость, Швеция замыкалась в своей штрафной. Попытки открыться только приводили к опасным контратакам гостей. Скорость Лукебакио имела решающее значение.

Куулшевски не мог надеяться на своих партнеров, и вынужден был играть на себя. Именно вингер “Тоттенхэм” едва не забил первый гол в матче, но Фас вынес мяч с линии. Кулушевски мог иметь два, три ассиста, но даже такие техничные игроки как Форсберг пробивали очень плохо.

Хозяевам не хватило эффективности, которую продемонстрировал у гостей Ромелу Лукаку. Биг Ром сделал шесть точных передач, выполнил четыре удара и забил три гола. Это были его 69-й, 70-й и 71-й голы за сборную в 105 матчах.

Rom ????



???????? Belgium's all-time top scorer with the opener ????#EURO2024 pic.twitter.com/w6aZKQHeTo — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 24, 2023

Первый гол был забит в позиционной атаке. Лукебакио выполнил навес в штрафную, а Лукаку перепрыгнул двух защитников, в том числе и своего бывшего одноклубника Линделефа. Второй гол форвард “Интера” забил после перерыва. И снова все сделал Лукебакио. Вингер “Герты” принял участие в розыгрыше углового, обыграл Форсберг, и прострелил прямо в ногу лучшему бомбардиру в истории сборной Бельгии.

И наконец Лукаку сделал хет-трик на 83-й минуте, и в этот раз ему помог дебютант сборной Йохан Бакайоко. 19-летний футболист обыграл двух игроков сборной Швеции на фланге и просто выполнил очередной прострел в штрафную. Три гола Лукаку – столько же он забил за “Интер” в Серии А в нынешнем сезоне.

Швеции не помог ни выход на поле Ибрагимовича, ни Классона и Дьекереша. Делать общие выводы рано, но если “сине-желтые” не добавят в качестве, то и в матчах с Австрией скандинавам будет очень непросто.

А Бельгия оставила положительные впечатления. Конечно, некоторые нововведения Тедеско требуют отшлифовки, и не в каждом матче у Лукаку будет такая реализация. Но начало для 37-летнего тренера получилось очень положительным.

Отбор к ЧЕ-2024, группа F, первый тур. Стокгольм, “Френдс Арена”

Швеция – Бельгия 0:3

Голы: Лукаку 35, Лукаку 49, Лукаку 83

Швеция: Ульсен – Вальквист, Линделеф, Экдаль, Аугустинссон (Гудмундссон 86) – Сванберг, Ольссон (Дьекереш 64), Густафсон, Форберг (Классон 73) – Кулушевски, Исак (Ибрагимович 73)

Бельгия: Куртуа – Теате (Салемакерс 85), Вертонген, Фас, Кастань – Карраско (Опенда 90), Онана, Де Брюйне – Троссард (Мангаля 61), Лукаку (Борнаув 85), Лукебакио (Бакайоко 61)

Предупреждения: Ольссон 38, Густафсон 62, Линделеф 78, Кулушевски 90+4