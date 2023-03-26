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Гости вырвали ничью после вбрасывания из аута. Хорватия – Уэльс 1:1. Видео голов и обзор матча
Небольшая сенсация в Сплите
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча отбора на Чемпионат Европы-2024, в котором Хорватия потеряла победу над Уэльсом. "Шашечные" все 90 минут пытались пробить оборонную стену соперника. Им удалось это сделать только однажды – в середине первой половины встречи. Гости боролись целый матч, и в компенсированное ко второму тайму время вырвали ничью благодаря удачному розыгрышу аута.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024. Группа D, первый тур
Хорватия – Уэльс 1:1
Голы: Крамарич 28 - Броудхед 90+3
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