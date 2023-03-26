Гости вырвали ничью после вбрасывания из аута. Хорватия – Уэльс 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча отбора на Чемпионат Европы-2024, в котором Хорватия потеряла победу над Уэльсом. "Шашечные" все 90 минут пытались пробить оборонную стену соперника. Им удалось это сделать только однажды – в середине первой половины встречи. Гости боролись целый матч, и в компенсированное ко второму тайму время вырвали ничью благодаря удачному розыгрышу аута.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024. Группа D, первый тур

Хорватия – Уэльс 1:1

Голы: Крамарич 28 - Броудхед 90+3