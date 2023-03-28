Отбор на Евро-2024. Венгрия разгромила Болгарию, Влахович приносит сербам победу в Черногории

В группе G квалификационного раунда на чемпионат Европы 2024 года состоялись матчи второго тура.

Стартовый для себя поединок в текущем отборе провела Венгрия, которая в родных стенах одолела Болгарию. Итог поединка определился уже в первом тайме, когда венгры забили трижды.

Во втором матче группы встретились Черногория и Сербия. Хозяевам долго удавалось удерживать ничью, однако у сербов сработала замена. Вышедший на поле после перерыва Душан Влахович забил в последние пятнадцать минут дважды.

После двух туров Сербия единственной набрала в группе шесть очков. По три балла у Венгрии и Черногории, однако черногорцы провели на один матч больше. Пока без очков пропускавшая текущий тур Литва и Болгария.

Отбор по Евро-2024. Группа G

Венгрия – Болгария 3:0

Голы: Вечей 7, Собослай 26, Адам 39

Черногория – Сербия 0:2

Голы: Влахович 78, Влахович 90+6