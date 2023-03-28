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Отбор на Евро-2024. Венгрия разгромила Болгарию, Влахович приносит сербам победу в Черногории
Сербы и венгры пока без потерь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В группе G квалификационного раунда на чемпионат Европы 2024 года состоялись матчи второго тура.
Стартовый для себя поединок в текущем отборе провела Венгрия, которая в родных стенах одолела Болгарию. Итог поединка определился уже в первом тайме, когда венгры забили трижды.
Во втором матче группы встретились Черногория и Сербия. Хозяевам долго удавалось удерживать ничью, однако у сербов сработала замена. Вышедший на поле после перерыва Душан Влахович забил в последние пятнадцать минут дважды.
После двух туров Сербия единственной набрала в группе шесть очков. По три балла у Венгрии и Черногории, однако черногорцы провели на один матч больше. Пока без очков пропускавшая текущий тур Литва и Болгария.
Отбор по Евро-2024. Группа G
Венгрия – Болгария 3:0
Голы: Вечей 7, Собослай 26, Адам 39
Черногория – Сербия 0:2
Голы: Влахович 78, Влахович 90+6
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Сербия
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|2
|Венгрия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|3
|Черногория
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|4
|Литва
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|5
|Болгария
|2
|0
|0
|2
|0-4
|-4
|0
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