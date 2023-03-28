Грузия - Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Это будет матч сборных, в составе которых выступают потенциальные звезды мирового масштаба. Да, Норвегии не будет хватать травмированного Холанда. Но остается Эдегор, которого окружают интересные игроки вроде Сорлота или Эльюнусси. В составе Грузии все внимание приковано к Хвичи Кварацхелии, сияющему в составе лидера Серии А. А еще с большой вероятностью в основе выйдет шахтер Гочойлешвили и бывший динамовец Цитаишвили. То есть, на поле будет достаточно игроков, способных обеспечить отличное шоу.

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Матч отбора к Евро-2024 начнется в 19:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на сервисе MEGOGO.

Отбор в Евро-2024. Группа А. Второй тур

28 марта. Батуми. Аджарабет Арена

Грузия 19:00 Норвегия