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Турция - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хорваты еще без побед, турки лидируют
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре квалификации сборная Хорватии досадно потеряла очки в поединке против Уэльса, пропустив на 90+3 минуте. Теперь необходимо догонять как раз Турцию, стартовавшую в отборе с волевой победы в Армении. Кстати, из пяти последних матчей между этими соперниками сразу три завершились вничью, В Турции "клетчатые" не побеждают с 2011 года.
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Отбор по Евро-2024. Группа D
28 марта. Начало в 21:45
Турция – Хорватия
Трансляция – MEGOGO
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