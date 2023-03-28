Турция - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В первом туре квалификации сборная Хорватии досадно потеряла очки в поединке против Уэльса, пропустив на 90+3 минуте. Теперь необходимо догонять как раз Турцию, стартовавшую в отборе с волевой победы в Армении. Кстати, из пяти последних матчей между этими соперниками сразу три завершились вничью, В Турции "клетчатые" не побеждают с 2011 года.

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Отбор по Евро-2024. Группа D

28 марта. Начало в 21:45

Турция – Хорватия

Трансляция – MEGOGO