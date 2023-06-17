ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агрессор обломался. Израиль победил Беларусь, сделав эффектный камбэк
Решающий гол забит в компенсированное арбитром время
фото - football.org.il/
В рамках третьего тура отбора к Евро-2024 встречались сборные Беларуси и Израиля. Команда из страны, которая активно участвует в войне против Украины, как известно не была дисквалифицирована УЕФА, но хотя бы свои номинально домашние матчи проводит за границей. В этом случае в Будапеште.
Так вот, уже на 16-й минуте белорусы повели в счете – отличился хавбек "Астаны" Макс Эдонг. Израиль ответил тотальной доминацией, постоянными атаками и множеством ударов по воротам. Но только на 85-й минуте сумел отыграться – Шон Вейсманн из "Гранады" реализовал 11-метровый.
Израиль не успокоился, а продолжил давить и на 90+2 получил вознаграждение в виде гола Оскара Глуха из "Зальцбурга", который кстати вышел на замену на 58-й минуте. 1:2 в пользу израильской сборной, вышедшей таким образом на третье место в турнирной таблице группы I.
Отбор в Евро-2024. Группа I. Третий тур
16 июня. Будапешт. Стадион Ференца Суса
Беларусь – Израиль 1:2
Голы: Эдонг 16 – Вейсманн 85, Глух 90+2
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Швейцария
|3
|3
|0
|0
|10-1
|+9
|9
|2
|Румыния
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|3
|Израиль
|3
|1
|1
|1
|3-5
|-2
|4
|4
|Косово
|3
|0
|3
|0
|2-2
|0
|3
|5
|Андорра
|3
|0
|1
|2
|2-5
|-3
|1
|6
|Беларусь
|3
|0
|0
|3
|2-9
|-7
|0
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