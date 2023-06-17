Агрессор обломался. Израиль победил Беларусь, сделав эффектный камбэк

В рамках третьего тура отбора к Евро-2024 встречались сборные Беларуси и Израиля. Команда из страны, которая активно участвует в войне против Украины, как известно не была дисквалифицирована УЕФА, но хотя бы свои номинально домашние матчи проводит за границей. В этом случае в Будапеште.

Так вот, уже на 16-й минуте белорусы повели в счете – отличился хавбек "Астаны" Макс Эдонг. Израиль ответил тотальной доминацией, постоянными атаками и множеством ударов по воротам. Но только на 85-й минуте сумел отыграться – Шон Вейсманн из "Гранады" реализовал 11-метровый.

Израиль не успокоился, а продолжил давить и на 90+2 получил вознаграждение в виде гола Оскара Глуха из "Зальцбурга", который кстати вышел на замену на 58-й минуте. 1:2 в пользу израильской сборной, вышедшей таким образом на третье место в турнирной таблице группы I.

Отбор в Евро-2024. Группа I. Третий тур

16 июня. Будапешт. Стадион Ференца Суса

Беларусь – Израиль 1:2

Голы: Эдонг 16 – Вейсманн 85, Глух 90+2

Турнирное положение