Отбор на ЕВРО-2024. Норвегия – Шотландия 1:2. Партнеры Холанда нивелировали его старания

На старте поединка роли на первый тайм распределились предельно четко. Шотландия отказалась от мяча и предпочла встречать соперника в среднем блоке, преимущественно на своей половине поля. В свою очередь Норвегия перекатывала снаряд и грузила его в штрафную, пыталась создать пространство и найти передачей Холанда.

С точки зрения моментов, первообразной голов, увиденное до перерыва максимально не впечатлило. Сольбаккен на подаче с фланга кивнул головой прямо в руки Ганну, удар Макгинна слету чуть ли не из вратарской был заблокирован защитником. Вот и все.

Контроль мяча не приносил Норвегии дивидендов, как следует придавить Шотландию "сверлам" не удавалось. Холанда отрезали, он коснулся мяча всего 8 раз. Эрлинг запомнился лишь заработанной на себе желтой карточкой для Хендри. А сами "тартановые" чисто ради приличия заработали парочку корнеров – игра вторым номером их полностью устраивала.

Второй тайм однозначно получился более интересным, но обо всем по порядку. Сразу после перерыва команды обменялись дальними выстрелами, с которыми без проблем справились голкиперы. Атаки норвежцев стали более острыми, быстрыми и вертикальными, в игру включился Холанд.

Если Хендри придержал Эрлинга в штрафной "тартановых" в относительно равной борьбе, то уже Портеус завалил форварда хозяев не по правилам и привез пенальти. Нападающий "Манчестер Сити" реализовал 11-метровый, хотя Ганн угадал, куда именно нужно упасть (1:0).

Норвегия смотрелась лучше. Серлот с корректировкой от ноги защитника почти закрутил мяч в девятку, Берге немного неточно замкнул навес с углового, а Столе Сольбаккен под аплодисменты болельщиков триумфально снял с игры Холанда. Казалось бы, дело сделано, но Шотландия, сидевшая почти все 90 минут на своей половине поля, так не думала.

Макгинн кинул снаряд вперед, Эстигор должен был спокойно перехватить пас, однако его неуклюжее касание стало, по сути, ассистом на Дайкса. Линдон не растерялся и ткнул мяч в сетку мимо Нюланна (1:1).

Через две минуты подопечные Кларка и вовсе вырвали три очка: на этот раз Макгинн нашел Дайкса напрямую, форвард "КПР" сбросил сферу Маклину, который бильярдно закатил ее в угол, выстрел Кенни никто накрыть не успел (1:2). Кстати, Эстигор, допустивший ошибку в эпизоде с первым забитым мячом, не заблокировал диагональ, открывшую вторую голевую атаку. Холанд лично успокаивал лавочника "Наполи" после финального свистка.

Гостей устроила бы даже ничья, они мысленно согласились на паритет еще до начала встречи. Коллекционировали "горчичники", закрывали Великого и Ужасного Эрлинга, не играли сами и старались не позволить сыграть сопернику. А в итоге за каких-то три минуты в конце матча перевернули все с ног на голову и покорили "Уллевол". Дальше Шотландия сыграет с Грузией в Глазго, а Норвегия вновь проведет поединок дома – примет Кипр.

Top of the table, ya dancer! What a result Scotland!



Well done to Steve Clarke and @ScotlandNT ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? https://t.co/gqLkQWKYJI pic.twitter.com/YRMf3fAiUb