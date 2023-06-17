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Победа имени Жерсона. ВИДЕО, как арендованный у Динамо вингер оформил гол+ассист
Дома был обыгран Лихтенштейн
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 3 тура группы J отбора к Евро-2024 сборная Люксембурга
Оба своих мяча хозяев забили во втором тайме. Участие в двух голах принял Жерсон Родригес, принадлежащий киевскому "Динамо". Сначала Жерсон ассистировал Синани, а в концовке матча уже сам расписался в воротах соперника.
После этой победы Люксембург занимает 3-е место в своей группе, имея в активе 4 очка.
Напомним, 30-го июня заканчивается арендное соглашение "Динамо" с ФК "Аль-Вахда" и Жерсон вернется в киевский клуб.
Видео гола и ассиста Родригеса
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