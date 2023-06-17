Победа имени Жерсона. ВИДЕО, как арендованный у Динамо вингер оформил гол+ассист

В рамках 3 тура группы J отбора к Евро-2024 сборная Люксембурга уверенно на своем поле победила национальную команду Лихтенштейна.

Оба своих мяча хозяев забили во втором тайме. Участие в двух голах принял Жерсон Родригес, принадлежащий киевскому "Динамо". Сначала Жерсон ассистировал Синани, а в концовке матча уже сам расписался в воротах соперника.

После этой победы Люксембург занимает 3-е место в своей группе, имея в активе 4 очка.

Напомним, 30-го июня заканчивается арендное соглашение "Динамо" с ФК "Аль-Вахда" и Жерсон вернется в киевский клуб.

Видео гола и ассиста Родригеса