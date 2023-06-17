Отбор на ЧЕ-2024. Чехия благодаря победе закрепила лидерство группы, Албания завоевала первые три очка

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа E, третий тур

"Торсволлур" (Торсгавн)

Главный арбитр: Арда Кердешлер (Турция)

Подопечные Шилгавы понимали, что они значительно сильнее своих соперников. Свою уверенность в результат они начали переводить еще с первых минут.

От стартового свистка они обладали преимуществом. Фареры за первый тайм не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника. Чехи же дважды пробили точно. Если Крейчи забил дефолтный гол при подаче со стандарта, то у Черны удар получился красивым и точным: с дальней дистанции обводным ударом он сделал счет 0:2.

После перерыва хозяева пытались заострять, однако все завершали максимум не слишком яркими ударами. А вот чехи не останавливались. На 75-й минуте Черны оформил дубль, а вскоре мог и оформлять хет-трик. В общей сложности гости претендовали на минимум пять голов, однако где-то голкипер соперников спасал, а где-то реализация подводила.

Победа помогла чехам закрепиться на первом месте. Сейчас у них семь очков, а преимущество над второй Польшей составляет четыре зачетных пункта (у "кадры" еще матч в запасе).

Фарерские острова - Чехия 0:3

Голы: Крейчи 15, Черны 44, 75

Фарерские острова: Гестссон – Гилли Серенсен (Агнарссон 82), Фере, Вантсдаль, Г. Ватнгамар, Давидсен – Бьярталид (Ганус Серенсен 58), Йенсен, Андреасен (Бальдвинссон 83), С. Ватнгамар (Радославлевич 83)

Чехия: Павленко – Цоуфал, Голеш, Крейчи, Юрасек – Соучек, Крал (Садилек 90) – Юречка (Матоушек 81), Гложек (Провод 69), Черны (Садирек 81) – Кухта (Хитил 69)

Предупреждение: Гилли Серенсен 65

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа E, третий тур

"Эйр Албания Стедиум" (Тирана)

Главный арбитр: Деннис Хиглер (Нидерланды)

Албанцы в марте минимально проиграли полякам в тяжелой игре первого для себя поединка этого отбора. В этот раз соперник был легче, и сценарий матча был соответствующий.

До перерыва молдаване держались и даже пытались атаковать. Однако сразу же на старте второго тайма они не выдержали давления хозяев. Асани довольно неожиданно пробил из угла штрафной и попал в дальнюю девятку. Красиво.

Албанцы продолжили атаковать: они старались не играть на удержание, а увеличивать преимущество. Гости устали защищаться и все больше проваливались сзади. На 76-й минуте это стоило им второго пропущенного гола: Байрами отлично разобрался в чужой штрафной.

Отметим, что в этом матче приняли участие два представителя УПЛ. Таулант Сефери (“Ворскла”) пришел на смену в Албании, а Владислав Бабогло (“Александрия”) вышел в старте сборной Молдовы.

Победа подняла албанцев на логическое место в этой группе – третье. Пока у них три очка, что позволяет опережать Молдову и Фареры.

Албания – Молдова 2:0

Голы: Асани 52, Байрами 76

Албания: Бериша – Хюсай, Исмаили, Дьимсити, Митай – Баре (Асллани 67) – Узуни (Сефери 88), Рамадани, Байрами (Мучи 88), Асани (Мехмети 67) – Чикалеши

Молдова: Райлян – Ревенко (Кожокар 73), Крачун, Мудрак – Посмак, Рябчук, Моцпан (Стине 55) – Бабогло (Плетике 73), Раце – Николаеску (Постолаки 65), Дамашкан (Кожокару 55)

Предупреждения: Митай 21 – Моцпан 38, Бабогло 69

Группа E