Отбор на Евро-2024. Словакия побеждает Исландию и занимает второе место в группе

В рамках 3-го тура группы J отбора на Евро-2024 сборная Исландии на своем поле проиграла национальной команде Словакии. Первыми счет во встрече открыли гости – на 27-й минуте встречи отличился голом бывший хавбек "Милана" Юрай Куцка.

После этого игрок "викингов" Финбагосонн реализовал пенальти и установил паритет на табло. А победу для Словакии своим голом на 79-й минуте принес Суслов.

Отбор в Евро-2024. Группа J

Исландия – Словакия 1:2

Голы: Финбагосонн 41 (пен.) – Куцка 27, Суслов 79