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Отбор на Евро-2024. Словакия побеждает Исландию и занимает второе место в группе
Хороший гандикап перед соперниками по таблице
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 3-го тура группы J отбора на Евро-2024 сборная Исландии на своем поле проиграла национальной команде Словакии. Первыми счет во встрече открыли гости – на 27-й минуте встречи отличился голом бывший хавбек "Милана" Юрай Куцка.
После этого игрок "викингов" Финбагосонн реализовал пенальти и установил паритет на табло. А победу для Словакии своим голом на 79-й минуте принес Суслов.
Отбор в Евро-2024. Группа J
Исландия – Словакия 1:2
Голы: Финбагосонн 41 (пен.) – Куцка 27, Суслов 79
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|3
|3
|0
|0
|13-0
|+13
|9
|2
|Словакия
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|3
|Люксембург
|3
|1
|1
|1
|2-6
|-4
|4
|4
|Босния и Герцеговина
|3
|1
|0
|2
|3-5
|-2
|3
|5
|Исландия
|3
|1
|0
|2
|8-5
|+3
|3
|6
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0-13
|-13
|0
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