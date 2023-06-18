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Новую эру Испании открывает 33-летний ветеран. Он сменил 10 клубов за 13 лет и вскоре пополнит мадридский Реал

ЕВРО-2024
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Хоселу – новый герой "Красной Фурии"

Новую эру Испании открывает 33-летний ветеран. Он сменил 10 клубов за 13 лет и вскоре пополнит мадридский Реал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

А кто сказал, что дебютанты обязательно должны быть молодыми?

Хоселу Мато имел без трех дней 33 года, когда вышел на замену в матче отбора на Евро против Норвегии, и за отведенные десять минут оформил дубль.

Уже тогда пресса на Пиренеях много о нем писала, а как иначе? Нападающий "Эспаньола" стал вторым по возрасту дебютантом в истории сборной после Ференца Пушкаша, а еще первым, кто забил в дебютном матче два гола. Красивая история, правда?

И она стала еще прекраснее в полуфинале Лиги наций с Италией, где именно Хоселу принес "Фурии" столь нужную победу.

Сложный был поединок, и победный гол тоже получился отнюдь не "испанским". Казалось, там был офсайд, однако ветеран даже не взглянул на бокового арбитра и побежал праздновать:

"Это был вопрос веры. Я схитрил в момент удара Родри и просто чувствовал, что вне игры не было", - признался герой.

Сейчас у него много интервью – может даже больше, чем за всю предыдущую карьеру.

А уже в следующий вторник, если инсайд Marca правдив, Хоселу представит мадридский "Реал".

***

Кто такой Хоселу? Годами мы знали его как джорнимена, объездившего десять клубов и три чемпионата за 13 лет.

"Сельта", "Реал Кастилья", "Хоффенхайм, "Айнтрахт", "Ганновер", "Сток Сити", "Депортиво", "Ньюкасл", "Алавес", "Эспаньол" - таков полный список.

В юности его вызвали в сборную, но как-то не везло. В 2009-м после двух голов из трех командных на Евро U-19 Хоселу должен был ехать на более представительный мундиаль U-20, однако помешала травма. Аспиликуэта, Альба, Андер Эррера поехали без него.

В 2010-12 годах нападающий играл за резерв Мадрида. Статистика отличная - 40 голов в 72 матчах, но Жозе Моуриньо это не впечатлило. Особенный дважды выпустил Хоселу в основе – на "Альмерию" и "Понферрадину" – и парень дважды отличился. Заслужил ли он шанс? Перес решил, что нет.

В будущем "Реал" подумывал вернуть Хоселу в 2015-м, но в итоге выбрал Майораля.

Также Хоселу связывает с Мадридом феноменальная статистика – он забивал в 78% матчей против "Реала" в Ла Лиге! Это рекорд чемпионата; даже у Месси меньше.

***

Остальная карьера у нападающего – качели.

К примеру, в Бундеслиге-2014/15 Хоселу стал лидером по выигранным воздушным дуэлям (188), но забил всего 8 голов.

Дальше была Англия, где нападающий совсем не прижился. Глупостью был также и переход в "Депортиво" – в Ла-Корунье недолюбливают все, что связано с "Сельтой", и даже три гола в двух матчах с Мадридом фанатов не убедили.

Новую эру Испании открывает 33-летний ветеран. Он сменил 10 клубов за 13 лет и вскоре пополнит мадридский Реал - изображение 1
Результативность Хоселу по сезонам. Графика: theathletic.com

Честно будет сказать, что карьеру Хоселу спас "Алавес", где он впервые достиг двузначного количества голов в чемпионате.

Ну, и "Эспаньол"-2022/23 – яркое продолжение прогресса, несмотря на вылет команды в Сегунду. Именно здесь нападающий стал третьим после Левандовского и Бензема не только по количеству голов (16), но и по ударам из пределов штрафной (2). Также он занял второе место в Ла Лиге за выигранными верховыми дуэлями в атаке (5,1) и шестое – за собранными на себе фолами (2,1).

Грубо говоря, мы говорим о созревшем олдскульном форварде-столбе. Он много борется, пробивает с близкого расстояния и почти не касается мяча внизу без надобности.

Игрок такого плана не был актуален для Испании в 2012-м, но стал в 2023-м, и это такая себе новость для фанов "Фурии". Она означает, что сборная деградирует – на смену гениям приходят обычные люди.

***

Хоселу – именно такой. Трудолюбивый, прилежный, но совершенно обычный.

Из необычного у него разве что семья. Он женат на Мелании Каньисарес, чья сестра-близнец Дафна - жена Дани Карвахаля. Иногда они отдыхают вместе.

Ну и еще эта невероятная статистика в сборной. Всего в трех матчах за "Фурию" Хоселу пять раз пробил по воротам. Три удара закончились голами; один попал в перекладину; еще один поймал в руки голкипер Шотландии. То есть, мимо он вообще не бьет.

Этот спурт пока главный козырь тренера Испании Луиса де ла Фуэнте - еще одного простого человека, которого судьба забросила очень уж высоко.

В прошлом де ла Фуэнте выиграл два юношеских Евро, однако этого мало, чтобы резать "Фурию" по живому. Для авторитета здесь нужны знаковые победы среди взрослых.

Хоселу не только гарантирует тренеру эти победы; он еще и иллюстрирует собой его умение искать таланты, где их никто раньше не видел, плюс олицетворяет стиль новой, более вертикальной Испании, где нападающему надо забивать голы, а не думать о развитии атак в 40 метрах от ворот. Неудивительно, что де ла Фуэнте больше всех нахваливает именно своего джокера:

"Все, чего добился Хоселу, было заработано им самим. Я очень рад его успеху. Он показывает фантастическую уверенность в себе. Поведение и отношение, которое он имел, когда пришел, его концентрация... Это счастье, что у меня есть такие игроки".

По всей вероятности, после Италии он даже сделает его основным форвардом в некоторых матчах, но основным оставит Морату. У Альваро в сборной есть статус, которого лишен де ла Фуэнте.

***

А вот в "Реале" Хоселу основным не будет точно. И он сам это знает.

Мадрид, скорее всего, к новому сезону привезет на "Бернабеу" Килиана Мбаппе, а тому нужен дублер. Также Хоселу с его умением выходить на замену будет помогать дожимать неуступчивые "автобусы" – короче, его роль предопределена.

В 33 года лучшей не придумать. На камеру Хоселу повторяет, что "возраст - только цифра", а он "чувствует себя на 18", однако его старший сын уже достаточно взрослый, чтобы прорваться на поле через кордоны стюардов и поздравить отца с победой.

Сколько времени у него в запасе? Вероятно, 2-3 года. Этого предостаточно, чтобы забить некоторые важные голы, и в Мадриде не сомневаются, что Хоселу их забьет. У него не только врожденное голевое чутье, но и очень хорошо поставленный удар. Кто не верит, посмотрите хотя бы вот на это.

А вообще все это очень, очень странно. Сборная Испании переживает времена, когда поколение Жорди Альбы еще не отдало все полномочия поколению Педри. То же самое в "Реале" – здесь Белингем уже приехал, но еще не заменил Модрича. И именно в этот сложнейший переходной период обе топ-команды полагаются на битого жизнью ветерана небольших клубов. Вы когда-нибудь такое видели?

Со времен Жерара Морено Испания не видела подобного рывка от нападающего второй свежести, но даже он в гранд не пробился, а Хоселу - да.

Если он еще и хорватам забьет, а Испания выиграет первый трофей за 11 лет, смело заглядывайте под подушку в день Святого Николая, ведь чудеса действительно существуют.

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В статье: Испания Хоселу Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс) Эспаньол (Барселона)
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.