Новую эру Испании открывает 33-летний ветеран. Он сменил 10 клубов за 13 лет и вскоре пополнит мадридский Реал

А кто сказал, что дебютанты обязательно должны быть молодыми?

Хоселу Мато имел без трех дней 33 года, когда вышел на замену в матче отбора на Евро против Норвегии, и за отведенные десять минут оформил дубль.

Уже тогда пресса на Пиренеях много о нем писала, а как иначе? Нападающий "Эспаньола" стал вторым по возрасту дебютантом в истории сборной после Ференца Пушкаша, а еще первым, кто забил в дебютном матче два гола. Красивая история, правда?

И она стала еще прекраснее в полуфинале Лиги наций с Италией, где именно Хоселу принес "Фурии" столь нужную победу.

Сложный был поединок, и победный гол тоже получился отнюдь не "испанским". Казалось, там был офсайд, однако ветеран даже не взглянул на бокового арбитра и побежал праздновать:

Сейчас у него много интервью – может даже больше, чем за всю предыдущую карьеру.

А уже в следующий вторник, если инсайд Marca правдив, Хоселу представит мадридский "Реал".

***

Кто такой Хоселу? Годами мы знали его как джорнимена, объездившего десять клубов и три чемпионата за 13 лет.

"Сельта", "Реал Кастилья", "Хоффенхайм, "Айнтрахт", "Ганновер", "Сток Сити", "Депортиво", "Ньюкасл", "Алавес", "Эспаньол" - таков полный список.

В юности его вызвали в сборную, но как-то не везло. В 2009-м после двух голов из трех командных на Евро U-19 Хоселу должен был ехать на более представительный мундиаль U-20, однако помешала травма. Аспиликуэта, Альба, Андер Эррера поехали без него.

В 2010-12 годах нападающий играл за резерв Мадрида. Статистика отличная - 40 голов в 72 матчах, но Жозе Моуриньо это не впечатлило. Особенный дважды выпустил Хоселу в основе – на "Альмерию" и "Понферрадину" – и парень дважды отличился. Заслужил ли он шанс? Перес решил, что нет.

В будущем "Реал" подумывал вернуть Хоселу в 2015-м, но в итоге выбрал Майораля.

Также Хоселу связывает с Мадридом феноменальная статистика – он забивал в 78% матчей против "Реала" в Ла Лиге! Это рекорд чемпионата; даже у Месси меньше.

***

Остальная карьера у нападающего – качели.

К примеру, в Бундеслиге-2014/15 Хоселу стал лидером по выигранным воздушным дуэлям (188), но забил всего 8 голов.

Дальше была Англия, где нападающий совсем не прижился. Глупостью был также и переход в "Депортиво" – в Ла-Корунье недолюбливают все, что связано с "Сельтой", и даже три гола в двух матчах с Мадридом фанатов не убедили.

Честно будет сказать, что карьеру Хоселу спас "Алавес", где он впервые достиг двузначного количества голов в чемпионате.

Ну, и "Эспаньол"-2022/23 – яркое продолжение прогресса, несмотря на вылет команды в Сегунду. Именно здесь нападающий стал третьим после Левандовского и Бензема не только по количеству голов (16), но и по ударам из пределов штрафной (2). Также он занял второе место в Ла Лиге за выигранными верховыми дуэлями в атаке (5,1) и шестое – за собранными на себе фолами (2,1).

Грубо говоря, мы говорим о созревшем олдскульном форварде-столбе. Он много борется, пробивает с близкого расстояния и почти не касается мяча внизу без надобности.

Игрок такого плана не был актуален для Испании в 2012-м, но стал в 2023-м, и это такая себе новость для фанов "Фурии". Она означает, что сборная деградирует – на смену гениям приходят обычные люди.

***

Хоселу – именно такой. Трудолюбивый, прилежный, но совершенно обычный.

Из необычного у него разве что семья. Он женат на Мелании Каньисарес, чья сестра-близнец Дафна - жена Дани Карвахаля. Иногда они отдыхают вместе.

Ну и еще эта невероятная статистика в сборной. Всего в трех матчах за "Фурию" Хоселу пять раз пробил по воротам. Три удара закончились голами; один попал в перекладину; еще один поймал в руки голкипер Шотландии. То есть, мимо он вообще не бьет.

Этот спурт пока главный козырь тренера Испании Луиса де ла Фуэнте - еще одного простого человека, которого судьба забросила очень уж высоко.

В прошлом де ла Фуэнте выиграл два юношеских Евро, однако этого мало, чтобы резать "Фурию" по живому. Для авторитета здесь нужны знаковые победы среди взрослых.

Хоселу не только гарантирует тренеру эти победы; он еще и иллюстрирует собой его умение искать таланты, где их никто раньше не видел, плюс олицетворяет стиль новой, более вертикальной Испании, где нападающему надо забивать голы, а не думать о развитии атак в 40 метрах от ворот. Неудивительно, что де ла Фуэнте больше всех нахваливает именно своего джокера:

По всей вероятности, после Италии он даже сделает его основным форвардом в некоторых матчах, но основным оставит Морату. У Альваро в сборной есть статус, которого лишен де ла Фуэнте.

***

А вот в "Реале" Хоселу основным не будет точно. И он сам это знает.

Мадрид, скорее всего, к новому сезону привезет на "Бернабеу" Килиана Мбаппе, а тому нужен дублер. Также Хоселу с его умением выходить на замену будет помогать дожимать неуступчивые "автобусы" – короче, его роль предопределена.

В 33 года лучшей не придумать. На камеру Хоселу повторяет, что "возраст - только цифра", а он "чувствует себя на 18", однако его старший сын уже достаточно взрослый, чтобы прорваться на поле через кордоны стюардов и поздравить отца с победой.

Сколько времени у него в запасе? Вероятно, 2-3 года. Этого предостаточно, чтобы забить некоторые важные голы, и в Мадриде не сомневаются, что Хоселу их забьет. У него не только врожденное голевое чутье, но и очень хорошо поставленный удар. Кто не верит, посмотрите хотя бы вот на это.

???? Understand Real Madrid have finally completed Joselu deal — been told it’s signed, here we go!



Exclusive details of the agreement:



◉ Loan until June 2024;



◉ €500k loan fee to Espanyol;



◉ Buy option clause NOT mandatory for €1.5m;



◉ Joselu will reduce his salary. pic.twitter.com/mgt7OKZu6k