Матч Шотландия – Грузия квалификации Евро 2024 остановили на 11-ой минуте из-за подтопления поля

Сборные Грузии и Шотландии были вынуждены покинуть поле на 11-ой минуте матча из-за ливня. Команды не вышли на поле спустя более чем час.

За 11 минут Шотландия успела выйти вперед: Каллум Макгрегор забил уже на 6-ой минуте встречи.

Работники стадиона Гемпден Парк в Глазго старались всеми силами ликвидировать последствия ливня, но спустя более чем час после приостановки, команды так и не вернулись на поле.

Грузия и Шотландия выступают в группе А квалификации к Евро и занимают первое и второе место.