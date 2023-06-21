Евро 2024. Группа F. Бельгия без Куртуа обыгрывает Эстонию и выходит на 2-е место

Бельгия разгромила Эстонию (3:0) в 4-м туре квалификации на Евро 2024. Отсутствие Тибо Куртуа не помешало "красным дьяволам" набрать очки, оставив ворота сухими.

Евро 2024. Квалификация тур 4

Эстония – Бельгия. 0:3

Голы: 37', 40' Р. Лукаку, 90' Й. Бакайоко

Теперь Бельгия с 7-ю очками занимает 2-е место в группе, где 1-ой идет Австрия (10 очков). У команды Доменико Тедеско есть матч в запасе, чтобы как минимум догнать первое место.