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Отбор к Евро-2024. Холанд обеспечивает прорыв Норвегии, Шотландия набирает максимум
Группа А
фото - fotball.no
Глазго. "Хемпден Парк"
Шотландия – Грузия 2:0
Голы: Макгрегор 6, Мактоминей 47
Шотландия подошла к этому матчу в статусе лидера группы и быстро подтвердила свой класс красивым голом с углового (на шестой минуте). Но продолжить в том же темпе было не суждено, ведь из-за ливней поле в Глазго превратилось в переувлажненный участок суши. Арбитр принял решение приостановить матч.
Шотландии было бы лучше не затягивать с доигрыванием, а разобраться с Грузией сейчас, на волне психологического подъема после недавней гостевой победы над Норвегией. Так и случилось. Компетентные структуры возобновили игру, а футболисты сборной Шотландии возобновили свои атаки, забили еще раз, а Грузия в конце не реализовала пенальти. Эта победа стала четвёртой в четырех турах отбора. Невероятный результат.
А Грузия даже после поражения остается второй. С Норвегией можно бороться, но ведь в этой группе еще есть Испания.
Осло. "Уллевол"
Норвегия – Кипр 3:1
Голы: Сольбаккен 12, Холанд (пен.) 56, Холанд 60 – Кастанос 90+3
Не поздно ли спохватилась Норвегия? Победа над Кипром эффектная, но для турнирной таблицы не определяющая. Она подняла норвежцев на третье место таблицы, однако позади – Испания, у которой два матча в запасе. По потерянным очкам скандинавов опережает даже Грузия.
Эрлинг Холанд сегодня забил дважды. Сначала он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, а затем отличился с игры. Это 23-й и 24-й мячи нападающего в 25-ти матчах за национальную сборную. Феноменальная эффективность.
Чуть более низкую эффективность показала защита и голкипер сборной Норвегии, пропустив один гол из двух попаданий в створ от соперника. Но это роли не играет. Норвегия одержала первую победу в последних пяти матчах. Прорвало.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|4
|4
|0
|0
|9-1
|+8
|12
|2
|Грузия
|3
|1
|1
|1
|3-4
|-1
|4
|3
|Норвегия
|4
|1
|1
|2
|5-7
|-2
|4
|4
|Испания
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|5
|Кипр
|3
|0
|0
|3
|2-8
|-6
|0
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