Отбор к Евро-2024. Холанд обеспечивает прорыв Норвегии, Шотландия набирает максимум

Глазго. "Хемпден Парк"

Шотландия – Грузия 2:0

Голы: Макгрегор 6, Мактоминей 47

Шотландия подошла к этому матчу в статусе лидера группы и быстро подтвердила свой класс красивым голом с углового (на шестой минуте). Но продолжить в том же темпе было не суждено, ведь из-за ливней поле в Глазго превратилось в переувлажненный участок суши. Арбитр принял решение приостановить матч.

Шотландии было бы лучше не затягивать с доигрыванием, а разобраться с Грузией сейчас, на волне психологического подъема после недавней гостевой победы над Норвегией. Так и случилось. Компетентные структуры возобновили игру, а футболисты сборной Шотландии возобновили свои атаки, забили еще раз, а Грузия в конце не реализовала пенальти. Эта победа стала четвёртой в четырех турах отбора. Невероятный результат.

А Грузия даже после поражения остается второй. С Норвегией можно бороться, но ведь в этой группе еще есть Испания.

Осло. "Уллевол"

Норвегия – Кипр 3:1

Голы: Сольбаккен 12, Холанд (пен.) 56, Холанд 60 – Кастанос 90+3

Не поздно ли спохватилась Норвегия? Победа над Кипром эффектная, но для турнирной таблицы не определяющая. Она подняла норвежцев на третье место таблицы, однако позади – Испания, у которой два матча в запасе. По потерянным очкам скандинавов опережает даже Грузия.

Эрлинг Холанд сегодня забил дважды. Сначала он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, а затем отличился с игры. Это 23-й и 24-й мячи нападающего в 25-ти матчах за национальную сборную. Феноменальная эффективность.

Чуть более низкую эффективность показала защита и голкипер сборной Норвегии, пропустив один гол из двух попаданий в створ от соперника. Но это роли не играет. Норвегия одержала первую победу в последних пяти матчах. Прорвало.