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Бабогло - о Левандовски и сборную Польши: Не могу сказать, что они делают что-то сверхъестественное
Молдова сенсационно обыграла Польшу
Фото: moldfootball.com
Защитник "Черноморца" и сборной Молдовы Владислав Бабогло прокомментировал
— Влад, как оцениваешь последние матчи сборной Молдовы и свой дебют, в частности?
— Думаю, матч с Албанией (Молдова проиграла 0:2 – прим.) не пойдет нам в зачет, потому что нам не удалось показать хорошую игру и добиться положительного результата. А вот матч с Польшей – другая история. Да, первый тайм тоже можно не заносить нам в актив, но после перерыва мы собрались с мыслями и каждый делал то, что должен был. Это было показательно.
— Ты забил дебютный гол – и сразу третий, победный: какие впечатления? Как поздравили партнеры? Что говорили тренеры?
— Впечатления только положительные, поздравили партнеры, а тренер Сергей Клещенко поблагодарил команду за второй тайм. Но у него был совершенно справедливый вопрос, почему сразу так не играть?
— Насколько сложно было противостоять сборной Польши с Робертом Левандовски, Щенсны и Миликом?
— Да, это квалифицированные игроки, которые обладают достаточно высоким индивидуальным мастерством. Но не могу сказать, что они делают что-то сверхъестественное. Как мы и говорили в раздевалке – это такие же люди, как и мы, поэтому нам некого бояться.
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