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Франция - Ирландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Франция - Ирландия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.09.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Франция после четырех подряд побед в отборе сыграет против Ирландии, которой ранее удалось одолеть только Гибралтар.
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Вдобавок у Ирландии травмированы почти все лидеры - Коулмэн, Фергюсон, Обафеми. Кем играть? И как добывать результат? Скорее всего, ответ - никак.
Франция слишком сильна для Ирландии. Сдержать Килиана Мбаппе не получилось даже у Аргентины в финале ЧМ, что уж говорить про маленькую европейскую сборную, находящуюся в самом глубоком кризисе за многие годы.
Сколько именно забьет андердогу звезда "ПСЖ" - узнаем 7 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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