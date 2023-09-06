Франция - Ирландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Франция после четырех подряд побед в отборе сыграет против Ирландии, которой ранее удалось одолеть только Гибралтар.

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Вдобавок у Ирландии травмированы почти все лидеры - Коулмэн, Фергюсон, Обафеми. Кем играть? И как добывать результат? Скорее всего, ответ - никак.

Франция слишком сильна для Ирландии. Сдержать Килиана Мбаппе не получилось даже у Аргентины в финале ЧМ, что уж говорить про маленькую европейскую сборную, находящуюся в самом глубоком кризисе за многие годы.

Сколько именно забьет андердогу звезда "ПСЖ" - узнаем 7 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.

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