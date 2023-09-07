Сербия - Венгрия. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

В группе G отбора Евро-2024 отсутствуют признанные исторические гранды. Но есть очень крепкие амбициозные команды. Сербия и Венгрия – среди них. Именно они лидируют после четверти дистанции и именно они сыграют между собой в рамках пятого тура.

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Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21.45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 3.

Отбор на Евро-2024. Группа G. 5-й тур

Белград. Стадион "Райко Митич"

Арбитр в поле — Хуан Мартинез Мунуэра

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