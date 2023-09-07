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Сербия - Венгрия. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Сербия - Венгрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/FSSrbije
В группе G отбора Евро-2024 отсутствуют признанные исторические гранды. Но есть очень крепкие амбициозные команды. Сербия и Венгрия – среди них. Именно они лидируют после четверти дистанции и именно они сыграют между собой в рамках пятого тура.
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Матч состоится в четверг, 7-го сентября, в 21.45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 3.
Отбор на Евро-2024. Группа G. 5-й тур
Белград. Стадион "Райко Митич"
Арбитр в поле — Хуан Мартинез Мунуэра
Сербия 21:45 Венгрия
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO
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