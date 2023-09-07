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Украинские арбитры получили назначение на матч отбора Евро-2024
Главным рефери будет Николай Балакин
Фото: СК Днепр-1
Украинская бригада рефери будет работать на матче группы Н отборочного турнира Евро-2024 Сан-Марино - Словения.
Главным судьей выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Дмитрий Запороженко и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра исполнит Ярослав Козык.
Игра Сан-Марино - Словения состоится 10 сентября в Серравалле.
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