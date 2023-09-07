ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Квалификация Евро-2024. Финляндия на выезде минимально одолела прямых конкурентов – казахов
Финляндия берет лидерство в группе
Фото: instagram.com/kff_team
Финляндия обыграла Казахстан в матче 5-го тура квалификации Евро-2024. Скандинавы стали единоличными лидерами таблицы группы Н.
Команды выдали статистически равный матч, Казахстан ударил всего на один раз меньше по створу ворот финнов.
Составы команд:
Казахстан: Шацкий, Алип, Марочкин, Быстров, Вороговский (Досмагамбетов, 82), Скворцов (Тапалов, 67), Дарабаев (Оразов, 67), Тагиберген, Зайнутдинов (Чесноков, 82), Аймбетов (Самородов, 46),
Финляндия: Градецкий, Йенсен, Иванов, Хосконен, Нисканен, Шуллер (Камара, 67), Кайринен, Алхо, Пукки (Чельман, 67), Похянпало, Антман (Тейлор, 85).
Квалификация Евро-2024. 5-й тур
Казахстан – Финляндия. 1:0
Гол: 78' О. Антман
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Финляндия
|4
|0
|1
|8
|12
|2
|Казахстан
|3
|0
|2
|3
|9
|3
|Дания
|2
|1
|1
|2
|7
|4
|Словения
|2
|1
|1
|1
|7
|5
|Сев. Ирландия
|1
|0
|3
|-1
|3
|6
|Сан-Марино
|0
|0
|4
|-13
|0
Популярное сейчас
- САП и НАБУ выдвинули Коломойскому подозрения в хищении более девяти миллиардов гривен Приватбанка
- Джорджина Родригес покоряет Венецианский кинофестиваль роскошным красным платьем. ФОТО
- Скандальный экс-украинец будет играть в чемпионате Бельгии
- Приезд легионеров, упор на фитнес и Ярмоленко в группе, - новости из стана сборной Украины. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО