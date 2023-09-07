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Казахстан – Финляндия 0:1. Литва – Черногория 2:2. Видео обзоры матчей квалификации ЕВРО-2024
Волевая победа на фоне перестрелки
Фото: instagram.com/kff_team
Финляндия стала единоличным лидером таблицы группы Н, победив сборную Казахстана. В то же время Черногория не смогла обойти сербов, дважды забив в последние 15 минут поединка, и все равно пропустив второй от Литвы.
Квалификация Евро-2024. 5-й тур
Казахстан – Финляндия 1:0
Гол: 78' О. Антман
Квалификация Евро-2024
Литва – Черногория 2:2
Голы: 71' Г. Палаускас, 90+4' Ф. Черних – 78' Н. Крстович, 89' С. Савич
Незасчитанные голы: 57' Н. Крстович
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