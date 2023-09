Отбор на Евро-2024. Франция - Ирландия 2:0. Не заметили

Тот случай, когда матч прошел в точности так, как предсказывали все на свете эксперты.

Ирландия много работала в отборе, чтобы не допустить провала, и за старание ее надо хвалить, но были ли у Франции проблемы? Нет, их не было.

Фактически результат был сделан на 19-й минуте, когда Орельену Чуамени удался блестящий по силе и точности удар метров с 27-28. У вратаря Базуну не было ни шанса.

По законам жанра, пропустив, Ирландия обязана была раскрываться, но как ей это было делать против Дембеле, Мбаппе, Гризманна? Это было равно самоубийству, так что гости и проигрывая продолжали отбиваться.

Один-единственный раз, когда Ирландия выбежала на чужие ворота и могла забить, случился в начале второй половины, но Мик Меньян отразил удар Чидози Огбене.

А сразу после этого Франция забила второй - это Маркус Тюрам быстрее всех сориентировался в суматохе в штрафном.

Мог ли фаворит забить еще? Да легко. Мбаппе перспективно выбегал на ворота, но офсайд. Также классно пробил в штангу Дембеле. Мог ли аутсайдер хотя бы размочить счет? Нет. Даже вылазки на чужую половину прекратились, из-за чего игра Франции отдаленно напоминала Испанию Луиса Энрике - настолько высокий процент контроля.

Единственная плохая новость для Дешама - травма Оливье Жиру, но с таким Тюрамом и это не критично.

900 - France will play their 900th game tonight (W452 D188 L259) and their 131st at Parc des Princes, the venue in which they have played the most. Milestone. pic.twitter.com/tF51Z9yb6K