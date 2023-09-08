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Мастер ассистов Эриксен. Дания - Сан-Марино 4:0. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа датчан
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 7 сентября, состоялся матч 5-го тура отбора на Евро-2024 2024 в группе H между сборными Дании и Сан-Марино. Игра проходила в Копенгагене и завершилась разгромной победой хозяев.
Датчане обеспечили себе нужный результат еще до перерыва. На 26-й минуте отличился Хёйбьерг, а спустя две минуты Мехле увеличил преимущество Дании до двух мячей. На 40-й минуте Винд довел счет до крупного. Под занавес встречи Эриксен установил окончательный счет.
Стоит заметить, что Эриксен также отдал две результативные передачи в этом матче. Особенно был красивый пас пяткой на Мехле.
5-й тур отбора на Евро-2024. Копенгаген, "Паркен"
Дания - Сан-Марино 4:0
Голы: Хёйбьерг, 26, Мехле, 28, Винд, 40, Эриксен, 90+3
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