В четверг, 7 сентября, состоялся матч 5-го тура отбора на Евро-2024 2024 в группе H между сборными Дании и Сан-Марино. Игра проходила в Копенгагене и завершилась разгромной победой хозяев.

Датчане обеспечили себе нужный результат еще до перерыва. На 26-й минуте отличился Хёйбьерг, а спустя две минуты Мехле увеличил преимущество Дании до двух мячей. На 40-й минуте Винд довел счет до крупного. Под занавес встречи Эриксен установил окончательный счет.

Стоит заметить, что Эриксен также отдал две результативные передачи в этом матче. Особенно был красивый пас пяткой на Мехле.

5-й тур отбора на Евро-2024. Копенгаген, "Паркен"

Дания - Сан-Марино 4:0

Голы: Хёйбьерг, 26, Мехле, 28, Винд, 40, Эриксен, 90+3