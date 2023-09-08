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Косово - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Косово - Швейцария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.09.2023 ⋊ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вряд ли Косово будет претендовать на выход из группы, но матч против Швейцарии все равно обещает быть интересным. Для обеих сборных это будет принципиальное противостояние. В конце концов, между Швейцарией и Косово много этнически-национальных переплетений, поэтому на поле может быть жарко.
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Матч пятого тура группы I отбора к Евро-2024 состоится в субботу, 9-го сентября, в 21:45. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.
Матч будет доступен на канале MEGOGO Футбол 3. Смотреть его можно по подписке. Также следить за основными событиями на поле можно благодаря матч-центру UA-Футбол >>>
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