Косово - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Вряд ли Косово будет претендовать на выход из группы, но матч против Швейцарии все равно обещает быть интересным. Для обеих сборных это будет принципиальное противостояние. В конце концов, между Швейцарией и Косово много этнически-национальных переплетений, поэтому на поле может быть жарко.

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Матч пятого тура группы I отбора к Евро-2024 состоится в субботу, 9-го сентября, в 21:45. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

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