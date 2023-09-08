Италия теряет перед Украиной вингера Ювентуса и хавбека Ромы

Два игрока сборной Италии не помогут своей команде в сентябрьских матчах отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.

Речь идет о полузащитнике "Ромы" Луке Пеллегрини и вингере "Ювентуса" Федерико Кьезе.

Оба футболиста получили мышечные повреждения и уже покинули лагерь национальной команды.

Напомним, что завтра, 9 сентября Италия на выезде сыграет с Северной Македонией, а 12 сентября в Милане примет сборную Украины.

На данный момент Италия сыграла лишь два матча в отборе на Евро-2024 и набрала в них 3 очка.