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Италия теряет перед Украиной вингера Ювентуса и хавбека Ромы
У Италии также есть кадровые проблемы
twitter.com/Azzurri
Два игрока сборной Италии не помогут своей команде в сентябрьских матчах отбора
Речь идет о полузащитнике "Ромы" Луке Пеллегрини и вингере "Ювентуса" Федерико Кьезе.
Оба футболиста получили мышечные повреждения и уже покинули лагерь национальной команды.
Напомним, что завтра, 9 сентября Италия на выезде сыграет с Северной Македонией, а 12 сентября в Милане примет сборную Украины.
На данный момент Италия сыграла лишь два матча в отборе на Евро-2024 и набрала в них 3 очка.
???? Federico #Chiesa e Lorenzo #Pellegrini risultano indisponibili per le prossime gare con Macedonia del Nord e Ucraina #Nazionale ???????? #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/KNb5NUkXKK— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 8, 2023
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