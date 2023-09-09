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Турки вырвали ничью с Армянами в самом конце встречи – Видео обзор матча
Не удалось команде Петракова одержать важную победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Армении не удалось одержать победу над Турцией (1:1) в матче квалификации Евро 2024. Команда Петракова пропустила в самом конце второго тайма.
Статистически турция наиграла на победу, но за команду петракова все равно обидно. Турция продолжает занимать первое место в группе квалификации, тогда как Армения – третья. Между командами расположились Хорваты, у которых два матча в запасе относительно Турции.
Квалификация Евро-2024
Турция – Армения 1:1
Голы: 88' Б. Йылдырым – 49' А. Дашаян
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