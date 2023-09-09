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Итальянцы недовольны состоянием поля Северной Македонии: Это может быть опасно
Надеемся Северная Македония возьмет очки благодаря этому
Фото: twitter.com/Azzurri
Игрок сборной Италии Чиро Иммобиле возмутился состоянием покрытия поля Северной Македонии. Видео с качеством газона опубликовал Франко Ванни.
"Играть на таком поле может быть опасно. Мы знали, что это будет тяжелая игра, но на этом поле все становится еще сложнее", – приводится цитата Чиро Иммобиле.
Сборная Италии сыграет с Северной Македонией сегодня в 21:45. Украина же сыграет с "Адзуррой" 12-го сентября.
“Playing on a pitch like this could be dangerous. We knew it was going to be a tough game but on this field it becomes even tougher.” - Ciro Immobile— Italian Football TV (@IFTVofficial) September 8, 2023
Via @franvanni
pic.twitter.com/zW5BgfEktV
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