Итальянцы недовольны состоянием поля Северной Македонии: Это может быть опасно

Игрок сборной Италии Чиро Иммобиле возмутился состоянием покрытия поля Северной Македонии. Видео с качеством газона опубликовал Франко Ванни.

Сборная Италии сыграет с Северной Македонией сегодня в 21:45. Украина же сыграет с "Адзуррой" 12-го сентября.

“Playing on a pitch like this could be dangerous. We knew it was going to be a tough game but on this field it becomes even tougher.” - Ciro Immobile



