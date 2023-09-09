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Казахстан — Северная Ирландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Где покажут в прямом эфире матч Казахстан — Северная Ирландия, отбор на Евро-2024, 10 сентября 2023
Фото: Қазақстан Футбол Федерациясы / Автор невідомий
Группу H нельзя назвать самой сильной, однако в ней идет ожесточенная борьба за первые две ступеньки. Казахстан занимает лишь 4-е место в секстете, но имеет шансы как минимум на второе место и проход в финальную часть еврофорума. Завтра подопечные Магомеда Адиева примут у себя одного из аутсайдеров группы — Северную Ирландию. Удастся ли хозяевам поля добыть положительный результат?
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Поединок Казахстан — Северная Ирландия состоится в воскресенье, 10 сентября, на стадионе "Астана Арена" в Астане. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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