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Отбор на Евро-2024. Бельгия минимально обыграла Азербайджан
"Красные дьяволы" сохраняют лидерство в группе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 5-го туру кваліфікації до Євро-2024 збірна Бельгії мінімально обіграла національну команду Азербайджану.
Перемогу "червоних дияволам" приніс гол вінгера Янніка Карраско. Бельгієць відзначився голом на 38-й хвилині зустрічі.
Кваліфікація до Євро-2024. Група F. 5-й тур
Азербайджан - Бельгія - 0:1
Гол: Карраско, 38
Турнірне положення команд у групі F виглядає наступним чином:
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|4
|3
|1
|0
|8-1
|+7
|10
|2
|Австрия
|4
|3
|1
|0
|9-3
|+6
|10
|3
|Швеция
|3
|1
|0
|2
|5-5
|0
|3
|4
|Эстония
|3
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|1
|5
|Азербайджан
|4
|0
|1
|3
|2-11
|-9
|1
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