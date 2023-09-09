Отбор на Евро-2024. Бельгия минимально обыграла Азербайджан

Турнірне положення команд у групі F виглядає наступним чином:

Кваліфікація до Євро-2024. Група F. 5-й тур

Перемогу "червоних дияволам" приніс гол вінгера Янніка Карраско. Бельгієць відзначився голом на 38-й хвилині зустрічі.

В рамках 5-го туру кваліфікації до Євро-2024 збірна Бельгії мінімально обіграла національну команду Азербайджану.

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