ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа в один мяч. Азербайджан - Бельгия - 0:1. Обзор матча и видео гола
Азербайджан - Бельгия ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: rbfa.be
В рамках 5-го тура квалификации к Евро-2024 сборная Бельгии минимально обыграла национальную команду Азербайджана.
Единственный гол в матче, который принес победу гостям, забил Карраско на 38 минуте.
Подопечные Доминика Тедеско продолжают набирать баллы и сейчас лидируют в группе F. За 4 поединка они набрали 10 баллов: 3 победы и одна ничья.
У Азербайджана ситуация хуже. Они набрали лишь 1 очко за 4 игры.
Квалификация к Евро-2024. Группа F. 5-й тур
Азербайджан - Бельгия - 0:1
Гол: Карраско, 38
Популярное сейчас
- Украина - Англия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 09.09.2023
- Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
- Отбор на Евро-2024. Грузия - Испания 1:7. Историческое избиение
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО