Победа в один мяч. Азербайджан - Бельгия - 0:1. Обзор матча и видео гола

В рамках 5-го тура квалификации к Евро-2024 сборная Бельгии минимально обыграла национальную команду Азербайджана.

Единственный гол в матче, который принес победу гостям, забил Карраско на 38 минуте.

Подопечные Доминика Тедеско продолжают набирать баллы и сейчас лидируют в группе F. За 4 поединка они набрали 10 баллов: 3 победы и одна ничья.

У Азербайджана ситуация хуже. Они набрали лишь 1 очко за 4 игры.

Квалификация к Евро-2024. Группа F. 5-й тур

Азербайджан - Бельгия - 0:1

Гол: Карраско, 38