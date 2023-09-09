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Украина – Англия 1:1. Обзор матча и видео голов
Важнейший поединок для команды Реброва
Оксана Васильєва, UA-Футбол
В рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины сыграла во Вроцлаве свой домашний поединок против национальной команды Англии.
В середине первого тайма с передачи Конопли счет открыл Зинченко. Тем не менее, перед самым перерывом Кейн нашел идеальным пасом Уокера, и Кайл поразил ворота Бущана.
Гол Зинченко:
Гол Уокера:
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