Украина – Англия 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины сыграла во Вроцлаве свой домашний поединок против национальной команды Англии.

В середине первого тайма с передачи Конопли счет открыл Зинченко. Тем не менее, перед самым перерывом Кейн нашел идеальным пасом Уокера, и Кайл поразил ворота Бущана.

Гол Зинченко:

Гол Уокера: