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Гол Уокера в ворота Украины стал для него дебютным за сборную Англии
Кайл отыграл за "трех львов" 77 матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины играет против национальной команды Англии.
Первыми счет в этой встрече открыли подопечные Сергея Реброва. А в конце первого тайма Кайл Уокер установил паритет на табло.
Этот забитый мяч для защитника "Ман Сити" стал первым в футболке "трех львов". Кайл сделал это в возрасте 33 лет и 104 дней. Для этого Уокеру понадобилось провести 77 матчей за английскую сборную.
Примечательно, что только два футболиста в истории сборной Англии провели больше поединков без забитых голов. Это тоже фланговые защитники. Речь идет об Эшли Коуле (107 матчей) и Гарри Невилле (85).
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