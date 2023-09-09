Гол Уокера в ворота Украины стал для него дебютным за сборную Англии

В рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины играет против национальной команды Англии.

Первыми счет в этой встрече открыли подопечные Сергея Реброва. А в конце первого тайма Кайл Уокер установил паритет на табло.

Этот забитый мяч для защитника "Ман Сити" стал первым в футболке "трех львов". Кайл сделал это в возрасте 33 лет и 104 дней. Для этого Уокеру понадобилось провести 77 матчей за английскую сборную.

Примечательно, что только два футболиста в истории сборной Англии провели больше поединков без забитых голов. Это тоже фланговые защитники. Речь идет об Эшли Коуле (107 матчей) и Гарри Невилле (85).