Основной защитник сборной Италии пропустит матч против Украины

Центральный защитник "Ромы" и сборной Италии Джанлука Манчини пропустит матч шестого тура отбора на ЧЕ-2024 против Украины. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

Он не смог доиграть вчерашний матч против Северной Македонии: Манчини был заменен на 59-й минуте. Сегодня его ожидают дополнительные медицинские тесты, однако, согласно информации источника, на матч против Украины он все равно не будет здоров.

Известно, что у защитника повреждение мышц. Недавно по схожей причине недавно покинули расположение сборной Италии Федерико Кьеза и Лоренцо Пеллегрини.

Напомним, что сборные Италии и Украины встретятся 12 сентября на стадионе Сан-Сиро в Милане.