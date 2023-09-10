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Основной защитник сборной Италии пропустит матч против Украины
Еще одна потеря "скуадры аззуры"
Центральный защитник "Ромы" и сборной Италии Джанлука Манчини пропустит матч шестого тура отбора на ЧЕ-2024 против Украины. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.
Он не смог доиграть вчерашний матч против Северной Македонии: Манчини был заменен на 59-й минуте. Сегодня его ожидают дополнительные медицинские тесты, однако, согласно информации источника, на матч против Украины он все равно не будет здоров.
Известно, что у защитника повреждение мышц. Недавно по схожей причине недавно покинули расположение сборной Италии Федерико Кьеза и Лоренцо Пеллегрини.
Напомним, что сборные Италии и Украины встретятся 12 сентября на стадионе Сан-Сиро в Милане.
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