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Сверхважные очки для квалификации. Фарерские острова - Молдова 0:1
У трехцветных есть шансы на Евротурнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках квалификации к Евро-2024 встретились сборные Фарерских островов и Молдовы. Гости смогли удержать победу, благодаря чему заработали сверхважные для себя очки.
Гол забил полузащитник Вадим Рата на 53 минуте матча.
Благодаря победе, молдавская сборная сохраняет шансы на квалификацию в групповой этап турнира. Они вместе с чехами имеют по 8 баллов. Но у Польши и Албании еще поединок в запасе.
Фарерские острова занимают последнюю строчку в отборочной группе. С 5-и поединков - одна ничья и четыре поражения.
Отбор Евро-2024. Группа E
Фарерские острова - Молдова 0:1
Гол: Рата, 72
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