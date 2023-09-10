Сверхважные очки для квалификации. Фарерские острова - Молдова 0:1

Сегодня в рамках квалификации к Евро-2024 встретились сборные Фарерских островов и Молдовы. Гости смогли удержать победу, благодаря чему заработали сверхважные для себя очки.

Гол забил полузащитник Вадим Рата на 53 минуте матча.

Благодаря победе, молдавская сборная сохраняет шансы на квалификацию в групповой этап турнира. Они вместе с чехами имеют по 8 баллов. Но у Польши и Албании еще поединок в запасе.

Фарерские острова занимают последнюю строчку в отборочной группе. С 5-и поединков - одна ничья и четыре поражения.

Отбор Евро-2024. Группа E

Фарерские острова - Молдова 0:1

Гол: Рата, 72