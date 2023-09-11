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Хет-трик Митровича в первом тайме. Литва - Сербия 1:3. Видео голов и обзор матча
Перформанс Митровича
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
В рамках 6-го тура группы G квалификации к Евро-2024 сборная Сербии на выезде переиграла национальную команду Литвы. В итоге команда Драгана Стойковича вышла на вторую позицию в группе, имея в активе одинаковое количество очков (по 10) с первой Венгрией. Однако у последних еще есть матч в запасе. Что касается Литвы, то они оказались на последней позиции в группе.
Отбор к Евро-2024, группа G, шестой тур
Литва - Сербия 1:3
Голы: Паулаускас 45 - Митрович 21, 32, 43
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