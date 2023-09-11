Хет-трик Митровича в первом тайме. Литва - Сербия 1:3. Видео голов и обзор матча

В рамках 6-го тура группы G квалификации к Евро-2024 сборная Сербии на выезде переиграла национальную команду Литвы. В итоге команда Драгана Стойковича вышла на вторую позицию в группе, имея в активе одинаковое количество очков (по 10) с первой Венгрией. Однако у последних еще есть матч в запасе. Что касается Литвы, то они оказались на последней позиции в группе.

Отбор к Евро-2024, группа G, шестой тур

Литва - Сербия 1:3

Голы: Паулаускас 45 - Митрович 21, 32, 43