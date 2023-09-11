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Отбор на ЧЕ-2024. Португалия – Люксембург 9:0. Без Роналду еще легче
Криштиану сегодня матч пропускал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа J, шестой тур
"Эштадиу Алгарве" (Фару/Лоуле)
Главный арбитр: Джон Брукс (Англия)
В марте эти команды встречались на домашней арене Люксембурга. Тогда португальцы забили шесть безответных голов, в том числе и Роналду записал в свой актив дубль. Сегодня же Криштиану матч пропускал – даже в заявку не попал. Однако подопечным Мартинеса удалось забить в 1,5 раза больше.
Свои ворота сухими гости долго не смогли удержать: уже на 12-й минуте защитник Инасиу забил свой дебютный гол за сборную Португалии. Спустя еще шесть минут Рамуш удвоил преимущество хозяев, а впоследствии Гонсалу и оформил дубль. Все эти голы объединяет одно: защитники гостей (да и голкипер тоже) играли роль просто зрителей. Для португальцев это были как привычные комбинации во время тренировок.
???????? Gonçalo Inácio's first goal for Portugal ????— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 11, 2023
That Bruno Fernandes outside-of-the-boot assist ????#EURO2024 pic.twitter.com/HHyIMG6dX0
К первому тайму арбитр добавил четыре минуты. И это несмотря на 3:0 на табло и отсутствие ударов у Люксембурга. И этого времени хватило португальцам, чтобы забить четвертый. Интересно, что еще один дубль в матче оформил центрбэк Игнасиу. И снова после навеса Фернандеша из углового.
На старте второго тайма гости тоже вытерпели ровно 12 минут. Затем в игру наконец-то вошел Жота: оформил дубль и записал в свой актив голевую передачу. Между звездными моментами Диогу и Люксембург нашел свой шанс: выбежавшие в контратаку гости довели ее до удара, однако Кошта после часа сна на воротах спас португальцев.
Закрепили успех хозяев Фернандеш и Феликс. Особенно красивым получился гол в Жоау. Настоящая вишенка на торте! Голкипер ничего не смог сделать с прекрасным дальним пушечным ударом.
Ожидаемая победа Португалии, но слишком легка. Люксембург сегодня был очень уставший. Скорее всего, команда не успела восстановиться от тяжелого матча против Исландии (3:1). Однако люксембуржцы все еще имеют шансы на выход из группы. Интересно, что за шесть матчей отбора они пропустили 16 голов, однако 15 из них от Португалии.
Подопечные Мартинеса покоятся на лаврах. Шесть побед, 18 максимальных очков и разница забитых-пропущенных 24:0. Тренировочная получилась квалификация. Еще и установили сегодня рекорд: самая большая победа в истории.
???????? Portugal's biggest-ever victory ????#EURO2024 pic.twitter.com/ZY1I9rSqwX— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 11, 2023
Португалия – Люксембург 9:0
Голы: Инасиу 12, 45+4, Рамуш 18, 34, Жота 57, 77, Орта 67, Фернандеш 83, Феликс 88
Португалия: Кошта - Семеду (Канселу 60), Диаш, Инасиу, Далот - Фернандеш, Данилу (Невиш 75), Б. Силва (Орта 60) - Жота, Рамуш (Феликс 60), Леау (Отавиу 75)
Люксембург: Морис – Бонерт (Л. Жерсон 46), Янс, Шано (Корац 78), Махмутович, Пинто (В. Тиль) – Боргес, Руполь (С. Тиль 46), Баррейро, Синани, Курчи (Д. Карлсон 46)
Предупреждения: В. Тиль 55, Махмутович 65, Л. Жерсон 76
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