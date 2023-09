Отбор на ЧЕ-2024. Португалия – Люксембург 9:0. Без Роналду еще легче

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, шестой тур

"Эштадиу Алгарве" (Фару/Лоуле)

Главный арбитр: Джон Брукс (Англия)

В марте эти команды встречались на домашней арене Люксембурга. Тогда португальцы забили шесть безответных голов, в том числе и Роналду записал в свой актив дубль. Сегодня же Криштиану матч пропускал – даже в заявку не попал. Однако подопечным Мартинеса удалось забить в 1,5 раза больше.

Свои ворота сухими гости долго не смогли удержать: уже на 12-й минуте защитник Инасиу забил свой дебютный гол за сборную Португалии. Спустя еще шесть минут Рамуш удвоил преимущество хозяев, а впоследствии Гонсалу и оформил дубль. Все эти голы объединяет одно: защитники гостей (да и голкипер тоже) играли роль просто зрителей. Для португальцев это были как привычные комбинации во время тренировок.

???????? Gonçalo Inácio's first goal for Portugal ????



