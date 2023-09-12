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Отбор к Евро-2024. Словакия громит Лихтенштейн и закрепляется на втором месте в группе
Уверенно проходит отбор Словакия
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
Сборная Словакии разгромила Лихтенштейн (3:0) в 6-м туре квалификации ЕВРО-2024. Теперь у хозяев 13 очков и чистое второе место в группе с Исландией и Боснией.
Лихтенштейну в очередной раз не удается победить в отборе: в 6-ти матчах отбора – 6 поражений. Три быстрых гола в начале поединка обеспечили важную победу для Словакии.
Словакия – Лихтенштейн 3:0
Голы: Ганцко 1, Дуда 3, Мак 6
Важно отметить, что главный претендент на второе место, на удивление, – Люксембург. У команды 10 очков после 6 туров.
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