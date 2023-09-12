Отбор к Евро-2024. Словакия громит Лихтенштейн и закрепляется на втором месте в группе

Сборная Словакии разгромила Лихтенштейн (3:0) в 6-м туре квалификации ЕВРО-2024. Теперь у хозяев 13 очков и чистое второе место в группе с Исландией и Боснией.

Лихтенштейну в очередной раз не удается победить в отборе: в 6-ти матчах отбора – 6 поражений. Три быстрых гола в начале поединка обеспечили важную победу для Словакии.

Словакия – Лихтенштейн 3:0

Голы: Ганцко 1, Дуда 3, Мак 6

Важно отметить, что главный претендент на второе место, на удивление, – Люксембург. У команды 10 очков после 6 туров.