ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испания - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Испания - Кипр: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.09.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Álex Cámara/NurPhoto
Испания примет Кипр после гостевой победы 7:1 над Грузией, и болельщики не поймут команду, если она не устроит похожее шоу дома против еще более слабых островитян.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Кипр уже целый год не играл "насухо" и проиграл все 4 матча текущего отбора на Евро. В предыдущем туре у него 0:3 дома с Шотландией.
В то же время Испания после триумфа в Лиге наций прибавила в уверенности. В действиях Фабиана Руиса, Хосе Гайя, Альваро Мораты теперь меньше нервов; Родри показывает класс в центре; 16-летний Ямаль справа играет, будто ему 26.
Сколько голов набросают слабому Кипру испанские звезды - увидим 12 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 3 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал волейбольного Евро-2023
- Миколенко зимой может покинуть Эвертон, - источник
- Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО