Испания - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Испания примет Кипр после гостевой победы 7:1 над Грузией, и болельщики не поймут команду, если она не устроит похожее шоу дома против еще более слабых островитян.

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Кипр уже целый год не играл "насухо" и проиграл все 4 матча текущего отбора на Евро. В предыдущем туре у него 0:3 дома с Шотландией.

В то же время Испания после триумфа в Лиге наций прибавила в уверенности. В действиях Фабиана Руиса, Хосе Гайя, Альваро Мораты теперь меньше нервов; Родри показывает класс в центре; 16-летний Ямаль справа играет, будто ему 26.

Сколько голов набросают слабому Кипру испанские звезды - увидим 12 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 3 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.

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