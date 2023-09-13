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Агент Клоппа оценил шансы Юргена возглавить сборную Германии
В медиа Клоппа называли одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии
Getty Images / Global Images Ukraine
Напомним, Ханс-Дитера Флика отправили в отставку с поста главного тренера немецкой сборной после серии из 5 матчей без побед. Роль исполняющего обязанности главного тренера выполняет Руди Феллер.
В медиа Клоппа называли одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии, однако его агент Марк Косицке заявил, что Юрген не заинтересован в этой должности.
"У Юргена долгосрочный контракт с "Ливерпулем". Он недоступен для должности главного тренера сборной", - сказал Косицке.
В апреле 2022 года Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2026-го.
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