Агент Клоппа оценил шансы Юргена возглавить сборную Германии

Напомним, Ханс-Дитера Флика отправили в отставку с поста главного тренера немецкой сборной после серии из 5 матчей без побед. Роль исполняющего обязанности главного тренера выполняет Руди Феллер.

В медиа Клоппа называли одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии, однако его агент Марк Косицке заявил, что Юрген не заинтересован в этой должности.

"У Юргена долгосрочный контракт с "Ливерпулем". Он недоступен для должности главного тренера сборной", - сказал Косицке.

В апреле 2022 года Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2026-го.