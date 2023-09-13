Нужно было выдержать навал Скуадры, но весь ресурс ушел на Англию. Обзор матча Италия – Украина

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Сборной нужно попробовать другого нападающего на острие. Предлагаем попробовать наигрывать там Ваната, или же сделать ход конем и поставить на позицию столба… Андрея Ярмоленко. Почему сборная так плохо сыграла в Милане, есть ли у "сине-желтых" шансы отобраться на ЕВРО, есть ли у национальной команды китмен – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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