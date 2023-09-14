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Шерлок Холмс на мотоцикле. Давиде Фраттези стает символом возрождения сборной Италии

ЕВРО-2024
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После дубля в ворота Украины комплименты и ожидания заоблачны

Шерлок Холмс на мотоцикле. Давиде Фраттези стает символом возрождения сборной Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале юношеского Чемпионата Мира-2019 будущий чемпион Украина победила Италию. Мы любим критиковать игроков того состава за их неудачи во взрослом футболе, но на самом деле все не так плохо. Трое из заявки на тот матч оказались в заявке на матчи главной сборной в сентябре 2023-го - Ефим Конопля, Андрей Лунин, Денис Попов. У итальянцев же лишь один такой. Но этот один во вторник перевесил всех украинцев.

Символ возрождения

Давиде Фраттези уже стал символом перерождения сборной Италии после крайне неприятных последних двух лет каденции Роберто Манчини. Лет, в которые "Скуадра Адзурра" играла медленно, апатично, просто безыдейно перекатывала мяч, мало создавала и мало забивала. В итоге часто теряя важные очки даже против более слабых команд. Так она играла и в первом матче с Лучано Спаллетти в Северной Македонии и завершила лишь 1:1.

В Скопье Давиде не играл, оставшись в запасе. А в Милане Спаллетти решил взять курс на резкое омоложение и ускорение команды. В стартовом составе 29-летнего Кристанте заменил 25-летний Локателли, 33-летнего Иммобиле - 23-летний Распадори, 30-летнего Политано - 24-летний Дзаньоло, 27-летнего Манчини - 19-летний Скальвини. И дело даже не в возрасте. А в том, что все вторые - гораздо более быстрые, динамичные игроки.

Сандро Тонали, травма которого освободила место для Фраттези, также 23. Но и здесь речь об изменении в пользу скорости, динамизма. Поскольку Тонали при всех своих качествах лидера центра поля "Милана" не скоростной игрок и уж точно не подключающийся глубоко в атаку. А Фраттези именно такой. Экстремально вертикальный, игрок штрафной площадки. В Италии отмечают, что у них давно такого полузащитника не было.

Его сравнивают по скорости, вертикальности, неустанному бегу с Николо Бареллой. Против Украины Давиде повторил трюк Николо, атакуя по правому флангу, будто он правый вингер. Но еще он повторял трюк, которого ни от Бареллы, ни от кого-либо другого в Италии давно не видели. Заходил глубоко в штрафную площадку и играл второго форварда. А нередко даже первого, поскольку Джакомо Распадори оттягивался назад, как он любит.

Шерлок Холмс на мотоцикле. Давиде Фраттези стает символом возрождения сборной Италии - изображение 1

Фраттези выигрывал воздушную дуэль и сбрасывал мяч назад Распадори, замыкал пас с фланга, подхватывал рикошет и забивал в падении. Как настоящий центрфорвард. Подхватил мяч после рикошетов и забил он и в июне в матче за третье место в Лиге Наций против Нидерландов (3:2). При этом тогда же добавил ассист из глубины на ход Федерико Кьезе. То есть выполнил и свою главную работу "восьмерки".

В четырех из пяти последних голов сборной Италии он принимал непосредственное участие. Тремя голами и ассистом. А если бы ему позволили сыграть в Скопье?

Даже в неудачном для Италии матче в июне в полуфинале Лиги Наций, когда "адзурри" лишь отбивались, отбивались, но в итоге не отбились от Испании (1:2), Давиде кое-что сумел в атаке. Нанес три удара по воротам из командных восьми. Коснулся мяча в штрафной площадке соперника семь раз - больше, чем два других полузащитника и оба форварда итальянцев вместе взятые. Создал супермомент, когда лишь вратарь Симон спас от гола.

По касаниям мяча в штрафной площадке сборной Украины он также был лучшим - 14 раз.

Неисчерпаемый

Давиде из тех игроков, которые двигаются, действуют великолепно без мяча. Очень вовремя подкрадываются на нужную позицию и разят оттуда. В этом есть и минусы. С мячом, как кажется, он действует хуже, чем без него. Даже в "Сассуоло", где два года был лидером центра поля, отдавал всего 28-34 передач за матч. С низкими для полузащитника процентами точности - 80.5-83.7.

Показатели же сезона 2023/24 нечего называть, поскольку в "Интере" в первых трех турах лиги он еще ни разу не выходил на поле с первых минут. Даже после такого его выступления в сборной в Миланском дерби в субботу ожидается привычная тройка в центре поля Чалханоглу-Барелла-Мхитарян.

Против сборной Испании он и вовсе отдал 13 передач с худшими процентами точности в команде - 54. Против Украины при полном доминировании его команды - всего 44 передачи с процентом точности 87.5. Оба показателя - четвертые с конца в стартовом составе команды.

Но зачем смотреть на передачи и их точность, когда есть голы? Зачем смотреть на девять проигранных единоборств из 12-ти против голландцев и три из шести против украинцев, когда он решил судьбу обоих матчей?

Шерлок Холмс на мотоцикле. Давиде Фраттези стает символом возрождения сборной Италии - изображение 2

Не случайно после вторника ведущие СМИ Италии называли его "ультрасовременным полузащитником". Говоря о "характере ветерана", "духе Бареллы плюс чувстве гола". О "спектакле", "монстре", "молоте", "спасательном жилете для Италии, плывущей в штормовом море". О "молниеносных атаках", "инстинкте Шерлока Холмса в плане прорывов и ударов. Он делает элементарным то, что таким не кажется".

"Физические характеристики бегуна-марафонца. Настоящий мотор полузащиты, который никогда не выключается. Неисчерпаемый". "Он будто ехал на мотоцикле, в то время, как другие - на велосипедах". "Он делает обновлённую Италию прекрасной".

Не случайно Спаллетти в тандеме Барелла-Фраттези именно первому указал во вторник играть позади, ближе к центру поля, как классический опорник. А второму предоставил свободу движения. Что перезагрузило сборную, принесло ей быструю динамичную игру со множеством опасных моментов. Заставило СМИ и болельщиков вспоминать о великолепном "Наполи" Спаллетти сезона 2022/23 и даже его "Роме" 2006-08 годов.

Сила и наглость

К той "Роме", как и к чемпионскому "Наполи", Фраттези не имеет никакого отношения. Он вообще поначалу занимался в "Лацио" и лишь в 14 лет ушел к соседям. А вот во второй каденции Спаллетти у этих соседей Давиде уже трижды сидел на скамье запасных в Серии А и Лиге Европы. Прийдя на эту скамью из Примаверы, в качестве одного из лидеров которой выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

Трофеи в Примавере он выигрывал под руководством Альберто Де Росси. Отца своего кумира Даниэле Де Росси. И уже тогда Альберто отмечал его скорость, километраж, энергию и неустанную работу.

Правда, в 2017-ом году "Рома" отказалась от него, отправив в "Сассуоло" за 6.6 миллионов евро. Как часть сделки о переезде Грегуара Дефреля в Рим (где француз полностью провалился). Хотя и оставила себе 30 процентов прав на него и право обратного выкупа вначале за десять, затем за 15 миллионов. Но так и не воспользовалась этим правом.

В "Сассуоло" Давиде долго не мог пробиться, страдал от травм, мыкался по арендам в Серии Б. А когда наконец-то вернулся из "Монцы" и стал лидером, сделка о возвращении в "Рому" летом 2022-го года сорвалась из-за пары миллионов евро. И он настолько обиделся на когда-то любимый клуб, что уже летом 2023-го о возможности возвращения заявлял: "Нет. Я научился думать мозгами и контролировать свои эмоции".

Шерлок Холмс на мотоцикле. Давиде Фраттези стает символом возрождения сборной Италии - изображение 3

"Рома" пыталась. Предлагая различные пакеты со своими молодыми игроками, арендой с обязательством выкупа, бонусами, рассчитывая и воспользоваться 30-ю процентами. Но "Интер" был настойчивее. Предложив пакет такого же типа, но реально стоящий около сорока миллионов евро, а не 30-ти. Настойчивее и "Милана" с "Ювентусом". Хотя и "нерадзурри" пришлось ждать продажи Марцело Брозовича. Что также раздражало Фраттези.

Он вообще человек с сильным непростым характером, упрям, нагл. Сумел вырвать обещание у боссов "Сассуоло", что будет продан в Топ-клуб этим летом. Оказывал на них давление, тренируясь не с командой, а с личным тренером. Заявлял прессе, что уже выбрал команду, и, если там в итоге не окажется, уволит своего агента.

После матча во вторник он резко выступил в защиту вратаря сборной Джанлуиджи Доннаруммы, которого на "Сан Сиро" освистывали болельщики "Милана" из-за его скандального перехода в "Пари Сен-Жермен" два года тому. За что подвергся обструкции фанов "россонери" в соцсетях.

И он достаточно силен, чтобы сохранять в секрете свою личную жизнь, свои пристрастия. Потому кажется скучным. Хотя согласился принять участие в скетче с известным актером Карло Вердоне. В котором оба говорят, что не могут дождаться конца недели, очень волнуются. При этом якобы не понимают, что второй говорит о новом сезоне своего сериала, а первый - о Миланском дерби. Так что Давиде играть умеет не только в футбол.

В субботу он может стать "джокером" в дерби, в следующих матчах сборной от него уже будут ожидать подтвердить свое лидерство. После дубля в ворота Украины и стольких комплиментов давление будет лишь возрастать. Но, похоже, именно Фраттези способен с ним справиться.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Украина Италия Интер (Милан) отбор на Евро-2024 Давиде Фраттеси
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.