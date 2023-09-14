Шерлок Холмс на мотоцикле. Давиде Фраттези стает символом возрождения сборной Италии

В полуфинале юношеского Чемпионата Мира-2019 будущий чемпион Украина победила Италию. Мы любим критиковать игроков того состава за их неудачи во взрослом футболе, но на самом деле все не так плохо. Трое из заявки на тот матч оказались в заявке на матчи главной сборной в сентябре 2023-го - Ефим Конопля, Андрей Лунин, Денис Попов. У итальянцев же лишь один такой. Но этот один во вторник перевесил всех украинцев.

Символ возрождения

Давиде Фраттези уже стал символом перерождения сборной Италии после крайне неприятных последних двух лет каденции Роберто Манчини. Лет, в которые "Скуадра Адзурра" играла медленно, апатично, просто безыдейно перекатывала мяч, мало создавала и мало забивала. В итоге часто теряя важные очки даже против более слабых команд. Так она играла и в первом матче с Лучано Спаллетти в Северной Македонии и завершила лишь 1:1.

В Скопье Давиде не играл, оставшись в запасе. А в Милане Спаллетти решил взять курс на резкое омоложение и ускорение команды. В стартовом составе 29-летнего Кристанте заменил 25-летний Локателли, 33-летнего Иммобиле - 23-летний Распадори, 30-летнего Политано - 24-летний Дзаньоло, 27-летнего Манчини - 19-летний Скальвини. И дело даже не в возрасте. А в том, что все вторые - гораздо более быстрые, динамичные игроки.

Сандро Тонали, травма которого освободила место для Фраттези, также 23. Но и здесь речь об изменении в пользу скорости, динамизма. Поскольку Тонали при всех своих качествах лидера центра поля "Милана" не скоростной игрок и уж точно не подключающийся глубоко в атаку. А Фраттези именно такой. Экстремально вертикальный, игрок штрафной площадки. В Италии отмечают, что у них давно такого полузащитника не было.

Его сравнивают по скорости, вертикальности, неустанному бегу с Николо Бареллой. Против Украины Давиде повторил трюк Николо, атакуя по правому флангу, будто он правый вингер. Но еще он повторял трюк, которого ни от Бареллы, ни от кого-либо другого в Италии давно не видели. Заходил глубоко в штрафную площадку и играл второго форварда. А нередко даже первого, поскольку Джакомо Распадори оттягивался назад, как он любит.

Фраттези выигрывал воздушную дуэль и сбрасывал мяч назад Распадори, замыкал пас с фланга, подхватывал рикошет и забивал в падении. Как настоящий центрфорвард. Подхватил мяч после рикошетов и забил он и в июне в матче за третье место в Лиге Наций против Нидерландов (3:2). При этом тогда же добавил ассист из глубины на ход Федерико Кьезе. То есть выполнил и свою главную работу "восьмерки".

В четырех из пяти последних голов сборной Италии он принимал непосредственное участие. Тремя голами и ассистом. А если бы ему позволили сыграть в Скопье?

Даже в неудачном для Италии матче в июне в полуфинале Лиги Наций, когда "адзурри" лишь отбивались, отбивались, но в итоге не отбились от Испании (1:2), Давиде кое-что сумел в атаке. Нанес три удара по воротам из командных восьми. Коснулся мяча в штрафной площадке соперника семь раз - больше, чем два других полузащитника и оба форварда итальянцев вместе взятые. Создал супермомент, когда лишь вратарь Симон спас от гола.

По касаниям мяча в штрафной площадке сборной Украины он также был лучшим - 14 раз.

Неисчерпаемый

Давиде из тех игроков, которые двигаются, действуют великолепно без мяча. Очень вовремя подкрадываются на нужную позицию и разят оттуда. В этом есть и минусы. С мячом, как кажется, он действует хуже, чем без него. Даже в "Сассуоло", где два года был лидером центра поля, отдавал всего 28-34 передач за матч. С низкими для полузащитника процентами точности - 80.5-83.7.

Показатели же сезона 2023/24 нечего называть, поскольку в "Интере" в первых трех турах лиги он еще ни разу не выходил на поле с первых минут. Даже после такого его выступления в сборной в Миланском дерби в субботу ожидается привычная тройка в центре поля Чалханоглу-Барелла-Мхитарян.

Против сборной Испании он и вовсе отдал 13 передач с худшими процентами точности в команде - 54. Против Украины при полном доминировании его команды - всего 44 передачи с процентом точности 87.5. Оба показателя - четвертые с конца в стартовом составе команды.

Но зачем смотреть на передачи и их точность, когда есть голы? Зачем смотреть на девять проигранных единоборств из 12-ти против голландцев и три из шести против украинцев, когда он решил судьбу обоих матчей?

Не случайно после вторника ведущие СМИ Италии называли его "ультрасовременным полузащитником". Говоря о "характере ветерана", "духе Бареллы плюс чувстве гола". О "спектакле", "монстре", "молоте", "спасательном жилете для Италии, плывущей в штормовом море". О "молниеносных атаках", "инстинкте Шерлока Холмса в плане прорывов и ударов. Он делает элементарным то, что таким не кажется".

"Физические характеристики бегуна-марафонца. Настоящий мотор полузащиты, который никогда не выключается. Неисчерпаемый". "Он будто ехал на мотоцикле, в то время, как другие - на велосипедах". "Он делает обновлённую Италию прекрасной".

Не случайно Спаллетти в тандеме Барелла-Фраттези именно первому указал во вторник играть позади, ближе к центру поля, как классический опорник. А второму предоставил свободу движения. Что перезагрузило сборную, принесло ей быструю динамичную игру со множеством опасных моментов. Заставило СМИ и болельщиков вспоминать о великолепном "Наполи" Спаллетти сезона 2022/23 и даже его "Роме" 2006-08 годов.

Сила и наглость

К той "Роме", как и к чемпионскому "Наполи", Фраттези не имеет никакого отношения. Он вообще поначалу занимался в "Лацио" и лишь в 14 лет ушел к соседям. А вот во второй каденции Спаллетти у этих соседей Давиде уже трижды сидел на скамье запасных в Серии А и Лиге Европы. Прийдя на эту скамью из Примаверы, в качестве одного из лидеров которой выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

Трофеи в Примавере он выигрывал под руководством Альберто Де Росси. Отца своего кумира Даниэле Де Росси. И уже тогда Альберто отмечал его скорость, километраж, энергию и неустанную работу.

Правда, в 2017-ом году "Рома" отказалась от него, отправив в "Сассуоло" за 6.6 миллионов евро. Как часть сделки о переезде Грегуара Дефреля в Рим (где француз полностью провалился). Хотя и оставила себе 30 процентов прав на него и право обратного выкупа вначале за десять, затем за 15 миллионов. Но так и не воспользовалась этим правом.

В "Сассуоло" Давиде долго не мог пробиться, страдал от травм, мыкался по арендам в Серии Б. А когда наконец-то вернулся из "Монцы" и стал лидером, сделка о возвращении в "Рому" летом 2022-го года сорвалась из-за пары миллионов евро. И он настолько обиделся на когда-то любимый клуб, что уже летом 2023-го о возможности возвращения заявлял: "Нет. Я научился думать мозгами и контролировать свои эмоции".

"Рома" пыталась. Предлагая различные пакеты со своими молодыми игроками, арендой с обязательством выкупа, бонусами, рассчитывая и воспользоваться 30-ю процентами. Но "Интер" был настойчивее. Предложив пакет такого же типа, но реально стоящий около сорока миллионов евро, а не 30-ти. Настойчивее и "Милана" с "Ювентусом". Хотя и "нерадзурри" пришлось ждать продажи Марцело Брозовича. Что также раздражало Фраттези.

Он вообще человек с сильным непростым характером, упрям, нагл. Сумел вырвать обещание у боссов "Сассуоло", что будет продан в Топ-клуб этим летом. Оказывал на них давление, тренируясь не с командой, а с личным тренером. Заявлял прессе, что уже выбрал команду, и, если там в итоге не окажется, уволит своего агента.

После матча во вторник он резко выступил в защиту вратаря сборной Джанлуиджи Доннаруммы, которого на "Сан Сиро" освистывали болельщики "Милана" из-за его скандального перехода в "Пари Сен-Жермен" два года тому. За что подвергся обструкции фанов "россонери" в соцсетях.

И он достаточно силен, чтобы сохранять в секрете свою личную жизнь, свои пристрастия. Потому кажется скучным. Хотя согласился принять участие в скетче с известным актером Карло Вердоне. В котором оба говорят, что не могут дождаться конца недели, очень волнуются. При этом якобы не понимают, что второй говорит о новом сезоне своего сериала, а первый - о Миланском дерби. Так что Давиде играть умеет не только в футбол.

В субботу он может стать "джокером" в дерби, в следующих матчах сборной от него уже будут ожидать подтвердить свое лидерство. После дубля в ворота Украины и стольких комплиментов давление будет лишь возрастать. Но, похоже, именно Фраттези способен с ним справиться.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine